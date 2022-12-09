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Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане

Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане "Сегодня перед азербайджанской диаспорой стоят особенно важные и исторические задачи. Мы должны организовать сотрудничество, солидарность всех азербайджанцев в каждой точке мира на более высоком уровне".
Диаспора
9 декабря 2022 г. 12:58
Председатель Госкомитета: Мы рядом с 40 млн соотечественников в Южном Азербайджане

"Сегодня перед азербайджанской диаспорой стоят особенно важные и исторические задачи. Мы должны организовать сотрудничество, солидарность всех азербайджанцев в каждой точке мира на более высоком уровне".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на встрече азербайджанских научных деятелей мира в Стамбуле.

Он особо подчеркнул, что азербайджанская диаспора сегодня рядом с нашими соотечественниками в Южном Азербайджане.

"Мы рядом с 40 миллионами наших соотечественников, живущих в Южном Азербайджане. Проблемы, с которыми они сталкиваются в эти дни, находятся в центре внимания азербайджанской диаспоры", - сказал Ф.Мурадов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDövlət Komitəsinin sədri: "Güney Azərbaycanda yaşayan 40 milyonluq soydaşımızın yanındayıq"

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