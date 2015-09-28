Субхан Ахадзаде: Азербайджан показал всему миру насколько это толерантная и мультикультурная страна - ИНТЕРВЬЮ

Казань. 28 сентября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report c председателем Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан Субханом Ахадзаде.

- Субхан муаллим, расскажите о Вашей общественной деятельности. Какие проекты удалось реализовать в рамках Вашей деятельности?

- Вот уже около 20 лет я живу в Казани. С 2013 года являюсь председателем Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан.

За это время было проделано немало работы. Так, в 2013 году в Казани на одноименной улице состоялось торжественное открытие мемориальной доски известному азербайджанскому писателю, публицисту, врачу и просветителю Н. Нариманову, а в 2015 - памятной доски в Казанском Федеральном университете известному российскому востоковеду, выдающемуся сыну азербайджанского народа Мирзе Казым-беку.

Каждый год в столице Татарстана проходит Неделя азербайджанского кино, финансируемая министерством культуры Татарстана.

Мы активно участвуем в праздновании Ураза и Гурбан-байрама, и конечно же, Новруз-байрама. В прошлом году на Новруз-байрам нашей автономией было приготовлено и бесплатно роздано более 400 кг шашлыка и 250 порций плова.

Мы также проводим памятные мероприятия в связи с Ходжалинской трагедией и активно знакомим общественность Татарстана с информацией о геноциде в Ходжалы.

Мы также взяли шефство над одним из приютов для детей-сирот в Казани и регулярно оказываем им благотворительную помощь.

- Насколько велика азербайджанская диаспора в Татарстане? В каких сферах, в основном, они ведут деятельность? С какими проблемами к Вам обращаются азербайджанцы, проживающие в Татарстане?

- В Татарстане проживают более 20 тыс. азербайджанцев, из их 10 тыс. – граждане России. Помимо торговли и бизнеса, очень много врачей, учителей, сотрудников органов внутренних дел, ученых. Например, профессор Казанской госакадемии ветеринарной медицины Гасанов Ализаде Султан оглы, д.х.н., профессор, заведующий лабораторией химии гетероциклических соединений Института органический и физической химии Мамедов Вахид Абдулла оглы и другие.

Что касается проблем, то это в основном вопросы, касающиеся документации и юридической консультации. Также существуют проблемы с признанием дипломов.

В целом, в Татарстане проживают в согласии и мире представители 170 национальностей. Здесь на очень высоком уровне налажен межрелигиозный и межкультурный диалог. Нередки случаи и межнациональных браков. Более того, согласно данным, азербайджанцы являются наиболее интегрированными в общество в Татарстане.

Я могу сказать, что Татарстан – это моя вторая родина. Но я азербайджанец, и как сказал общенациональный лидер Гейдар Алиев, «Я всегда гордился и сегодня горжусь тем, что я азербайджанец».

- Насколько активно Вы сотрудничаете с диаспорскими организациями в других регионах России? Что Вы можете сказать о сотрудничестве с татарской диаспорой Азербайджана?

- Мы ведем работу со многими, организуем совместные мероприятия, решаем возникающие проблемы.

Мы также тесно сотрудничаем с татарской диаспорой Азербайджана по ряду вопросов, а именно по восстановлению улицы, носившей имя татарского поэта Г.Тукая в Баку (автономия обращалась по данному вопросу в мэрию г.Баку), по проведению Дней культуры Татарстана в Азербайджане и наоборот, налаживанию торговых отношений между двумя республиками.

Также татарская диаспора Азербайджана выступила с инициативой об открытии Генконсульства Азербайджана в Татарстане. Надеюсь, что данный вопрос вскоре получит положительное решение. Будем стараться и дальше укреплять наши братские отношения. Благодаря совместным усилиям мы сможем добиться больших успехов.

- Какое внимание уделяется молодому поколению азербайджанцев в Татарстане? Какая работа проводится в данном направлении?

- В Доме дружбы народов Татарстана с целью сохранения национальной идентичности функционирует воскресная школа. Дети изучают родной язык, историю, культуру, литературу, осваивают национальные танцы. Имеется также и библиотека с литературой на родном языке и об Азербайджане.

Молодежь принимает активное участие в проводимых нами мероприятиях. Более того, мы оказываем поддержку и студентам из Азербайджана, получающим высшее образование в Татарстане.

- Как Вы оцениваете транспортное сообщение между Азербайджаном и Татарстаном. Покрывают ли существующие авиарейсы между Баку и Казанью потребность в пассажироперевозках?

- На данный момент существует потребность в бюджетном транспорте, а именно, возобновлении функционирования поезда по маршруту Баку-Казань-Баку, поскольку не все могут себе позволить воспользоваться услугами авиаперевозчиков. Наша автономия активно участвует в работе по данному вопросу. Хотелось бы, чтобы «Азербайджанские авиалинии» предоставляли дополнительные льготы на авиаперелеты.

- Насколько активно Вы и Ваша организация работают со СМИ?

- Деятельность нашей автономии активно освещается пресс-службой Ассамблеи народов Татарстана. Кроме того, мы часто получаем приглашения об участии в передачах на местных телеканалах и радио. Мы также сотрудничаем и с азербайджанскими СМИ.

- Субхан муаллим, хотелось бы узнать Ваше мнение о первых Европейских играх, прошедших в Баку в июне.

- Проведение первых Европейских игр – это честь и гордость для всего Азербайджана и азербайджанцев, проживающих за рубежом. Мы провели презентацию первых Европейских игр в Татарстане, рассказали о достижениях Азербайджана в связи с проведением грандиозного спортивного события, о деятельности оргкомитета по проведению игр во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиевой.

То, что Азербайджан провел игры на таком высоком уровне, еще больше укрепит положительный имидж Азербайджана, усилит туристический потенциал страны, ведь Азербайджан показал всему миру насколько это толерантная, мультикультурная и безопасная для туристов страна.