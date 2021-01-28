Посол Азербайджана встретился с губернатором Квемо Картли

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с губернатором региона компактного проживания азербайджанцев Квемо Картли (Борчалы) Шотой Рехвиашвили.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с губернатором региона компактного проживания азербайджанцев Квемо Картли (Борчалы) Шотой Рехвиашвили.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в региональном губернаторстве.

На встрече с участие руководящих лиц из районов, которые входят в регион Квемо Картли, были обсуждены перспективы сотрудничества. Во время беседы были рассмотрены культурные, образовательные, социальные, экономические и другие проекты, реализуемые в регионе.

Особое внимание было уделено вопросу углубления дружеских и стратегических отношений между Грузией и Азербайджаном.

Ш.Рехвиашвили подробно рассказал Ф.Гулиеву и представителям посольства Азербайджана об этапах развития региона Квемо Картли, имеющемся потенциале, процессе интеграции нацменьшинств.