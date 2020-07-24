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Посол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других

Посол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других Учитывая увеличение провокаций армянского лобби против нашей страны, посол призвал общину Азербайджана к большей активности
Диаспора
24 июля 2020 г. 13:10
Посол Азербайджана в США: Терпеливое и культурное поведение наших сограждан - пример для других

По инициативе и приглашению действующего в США Конгресса азербайджанских обществ Америки (Congress of Azerbaijani Societies of America-CASA) состоялась встреча посла Азербайджана в США Элина Сулейманова с членами многочисленных общин, проживающими в различных штатах США.

Как передает Report, сеть CASA, являясь платформой сети независимых и добровольцев, создана по инициативе и при сотрудничестве наших соотечественников, проживающих в Техасе, Массачусетсе, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии и Флориде.

В первую очередь минутой молчания была почтена память шехидов и гражданского лица, павших в боях на Товузском направлении азербайджано-армянской госграницы.

Посол проинформировал о деятельности Азербайджана с Конгрессом США и другими государственными структурами и выразил глубокую признательность членам общин за поддержку и вклад в двусторонние отношения между США и Азербайджаном. В то же время, учитывая увеличение провокаций армянского лобби против нашей страны, призвал общину Азербайджана быть еще более активной.

Затем он рассказал об участии общины в акциях, проводимых в штатах США против агрессии Армении, в том числе выразил благодарность нашим гражданам и соотечественникам за приезд из различных штатов, чтобы оказать поддержку Азербайджанскому государству, трехцветному флагу, президенту Азербайджана, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и в цивилизованной форме сорвать акцию членов армянского лобби, проводимую перед зданием посольства в Вашингтоне. Посол отметил, что терпеливое и культурное поведение наших сограждан может быть примером для других и ни при каких обстоятельствах не может сравниваться с исключительно агрессивным поведением армян.

Кроме того, он с сожалением вспомнил инциденты на акциях в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, проинформировал о пострадавших, сказав, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева государство окажет им всю необходимую всестороннюю помощь. Сейчас с учетом реальной угрозы гражданам Азербайджана, а также дипмиссии, со стороны армянских радикальных групп, он призвал соотечественников быть очень осторожными и следить за своей безопасностью. Он сказал, что понимает и разделяет чувства членов общины, но призвал не поддаваться на провокации армянских радикалов и оставаться хладнокровными, демонстрируя единство.

В обсуждении, продлившемся более двух часов, был охвачен большой круг вопросов.

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