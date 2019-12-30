Известные российские политики поздравили азербайджанский народ по случаю Дня солидарности - ВИДЕО

В этом году 31 декабря отмечается 30-летие Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Report, по этому случаю известные российские политики и общественные деятели поздравили азербайджанский народ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

"Народ Азербайджана и людей, которые себя соотносят с культурой и традициями и страны, и народа, поздравляю с наступающим праздником и, конечно, заодно с наступающим Новым годом. И от всей души желаю самого главного - мира. Будет мир, будет благополучие, будет стабильность, будет возможность заниматься творчеством, любимым делом, встречать свою любовь, создавать семьи, продолжать род. Но самое главное - это мир".

Президент Российского государственного гуманитарного университета, профессор Ефим Пивовар:

"Я считаю, что, конечно, этот важный праздник, потому что для всех, кто помнит о своей исторической родине, помнит о корнях своей культуры, помнит о том, откуда у них предки, и мечтает и хочет, чтобы эта Родина процветала. Я желаю, чтобы она действительно процветала, чтобы это было так, чтобы Азербайджан укреплялся и экономически, и политически, чтобы он имел надежных союзников и партнеров, чтобы его проблемы, которые вызваны вот этими трагическими событиями были разрешены, и чтобы он в дальнейшем в условиях мирной уже полностью жизни процветал и был благополучен".

Депутат российской Государственной Думы Любовь Духанина:

"В день очень важного праздника, учрежденного великим лидером Азербайджана, очень хочется пожелать всем гражданам Азербайджана, конечно, уверенность в завтрашнем дне, счастья в семье, развития в семье и большого развития всему Азербайджану".

Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман:

"Это особая дата для всех, кто душой, корнями, друзьями связан с Азербайджаном. Это вызывает ностальгические чувства, очень добрые чувства, потому что День солидарность азербайджанцев мира - это не только день людей по крови азербайджанцев, это праздник и день всех тех людей, которые переживают за Азербайджан, поддерживают Азербайджан, думают об Азербайджане... Знаете, это говорит прежде всего о том, что наша родина Азербайджан - это такая земля, которая навсегда остается в сердце. Этот день так хочется всегда отмечать".

Глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Элеонора Митрофанова:

"Уважаемые дамы и господа, разрешите от всей души поздравить вас от имени Россотрудничества, от себя лично с Днем солидарности азербайджанского народа. Это очень важный день, поскольку азербайджанцы проживают по всему миру, азербайджанцев очень много в Российской Федерации - это люди очень уважаемые. Мы очень много сотрудничаем с азербайджанской диаспорой здесь, в Российской Федерации и проводим очень интересную работу с нашими коллегами и с нашими партнерами в самом Азербайджане. От всей души поздравляю вас с Днем солидарности и наступающим Новым годом".

Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий:

"Надо в День солидарности, 31 декабря, накануне Нового года вспомнить историю, а бакинцам прийти на Аллею шехидов. Я сам каждый раз иду на Аллею шехидов и прихожу на Аллею почетного захоронения к Гейдару Алиевичу, воздаю память великому человеку, который является основателем сегодняшнего азербайджанского государства. Нужно помнить историю, нужно не отрываться от наших корней для того, чтобы уроки истории мы учли на будущее и чтобы любого рода конфликты, которые несут с собой кровь, межнациональные конфликты, распри никогда не повторялись. Надо быть мудрее, надо быть ближе друг к другу..."