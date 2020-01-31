Полиция Франции задержала более 20 ночевавших на улице азербайджанцев

1400 человек, ночевавших на улицах Парижа, размещены в спортивных залах и общежитиях.

Как сообщает европейское бюро Report, среди них имеются и граждане Азербайджана.

Мигранты, незаконно проникшие в страну и ночующие на улицах в расположенном на юго-востоке столицы Франции, квартале Aubervilliers, были задержаны в ходе крупномасштабной операции полиции и размещены в спортивных залах и общежитиях. Среди них также находится 21 гражданин Азербайджана, большинство из которых не предъявили полиции никаких документов, подтверждающих их личность, и прибывших тайными путями во Францию из Германии, Нидерландов и Бельгии.

Полиция Франции обратилась в соответствующие посольства для получения точных данных о личности гражданах стран, подпадающих под категорию "Безопасная страна".

Отметим, что в настоящее время во Франции идут обсуждения о строительстве спеццентров для ускоренной депортации незаконно проникших в страну лиц. Ожидается, что данные центры будут построены около аэропортов.