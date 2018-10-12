Подготовлена петиция протеста против переименования проспекта в Калифорнии в "Арцах"

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Соотечественники и диаспорские организации в разных странах мира протестуют против переименования проспекта Мэриленд (в городе Глендейл штата Калифорния) в "Арцах".

Об этом сообщили Report в Государственном комитете по работе диаспорой.

В связи с этим, письма протеста со стороны диаспорских организаций уже распространены. Протесты указывают, что хотя международные организации, в том числе ООН, приняли различные документы, резолюции и заявления об обеспечении территориальной целостности Азербайджана, призывая к прекращению оккупационной политики Армении, принятие такого шага в штате Калифорния вызывает серьезное сожаление. В стране, называющей себя колыбелью демократии, голосовавшей за резолюции 822, 853, 874, 884 об освобождении азербайджанских земель как член Совета Безопасности ООН, переименование проспекта Мэриленд в Арцах является примером двойных стандартов и попыткой поддержать агрессивную политику Армении.

Началась соответствующая акция протеста для восстановления этой несправедливости, предотвращения попыток поддержать захватчика и ,в связи с этим, была подготовлена петиция. Необходимо участие всех наших соотечественников в акции протеста, подписание петиции и участие для предотвращения попыток поддержать оккупационную политику Армении.