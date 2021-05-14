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По инициативе Лейлы Алиевой в Волгограде прошел Межрегиональный форум

По инициативе Лейлы Алиевой в Волгограде прошел Межрегиональный форум В Волгограде по инициативе председателя Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой прошёл Межрегиональный форум АМОР.
Диаспора
14 мая 2021 г. 15:02
По инициативе Лейлы Алиевой в Волгограде прошел Межрегиональный форум

В Волгограде по инициативе председателя Азербайджанского молодёжного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой прошёл Межрегиональный форум АМОР.

Как сообщает Report, в мероприятии участвовали 10 представительств организации из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

В ходе мероприятия участники посетили парк дружбы "Волгоград-Баку", где возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева, а также к монументу героям Второй мировой войны.

Делегация АМОР отправилась в зал "Сити Холл" для торжественного открытия Межрегионального форума АМОР. В ходе дискуссии были намечены общие цели и планы по реализации ближайших проектов, направленные на всестороннее развитие азербайджанской молодежи в округах. Почётными гостями мероприятия стали Юлия Пименова, специалист Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, и Владислав Ушаков, руководитель Волгоградского отделения "Молодой гвардии Единой России", заместитель председателя Молодежного парламента партии "Единая Россия".

Форум продолжился заложением Аллеи Дружбы в средней школе номер 16 Краснооктябрьского района Волгограда. В посадке деревьев участвовали представители АМОР и обучающиеся этого учреждения.

Отметим, что в дальнейшем ожидается проведение мероприятия в других федеральных округах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Volqoqradda Regionlararası forum keçirilib

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