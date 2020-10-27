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Перед офисом Бориса Джонсона прошла акция против оккупантской Армении

Перед офисом Бориса Джонсона прошла акция против оккупантской Армении Несмотря на провокационные попытки армян, акция закончилась без инцидентов
Диаспора
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27 октября 2020 г. 13:59
Перед офисом Бориса Джонсона прошла акция против оккупантской Армении

Проживающие в Лондоне азербайджанцы провели санкционированную акцию перед офисом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как сообщили Report в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в ходе акции были осуждены террористические действия агрессорски настроенной Армении против мирного азербайджанского города Гянджа, убийства гражданских лиц, в том числе малолетних детей и женщин, разрушения гражданских объектов.

В акции, проведенной по инициативе азербайджанской общины, приняли участие представители турецкой общины и жители города.

Участники акции, державшие в руках плакаты с именами жертв гянджинского террора, почтили их память минутой молчания.

Принимавшие в акции участие граждане озвучивали лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Положите конец армянской агрессии!", делали заявления на английском языке, призывали Бориса Джонсона и британскую общественность не оставаться равнодушными к убийству гражданских лиц, в частности, детей.

Несмотря на провокационные попытки армян, акция закончилась без инцидентов.

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Версия на английском языке Azerbaijanis protest Ganja terror before Boris Johnson's office
Версия на азербайджанском языке Britaniya baş nazirinin ofisi qarşısında Gəncə terroruna etiraz edilib

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