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ОКАУ оказал помощь азербайджанским студентам в Одессе

ОКАУ оказал помощь азербайджанским студентам в Одессе

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Одесское представительство Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) оказало продовольственную помощь временно проживающим здесь азербайджанским студентам и другим нашим соотечественникам. 

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой. 

Рабочая группа Объединенного конгресса азербайджанцев Украины выразила признательность предпринимателям, участвовавшим в данной инициативе. 

Отметим, что ОКАУ, тесно сотрудничающее с Оперативным штабом, созданным в посольстве Азербайджана в Украине, с момента прекращения полетов между нашими странами - 17 марта - привлек всех региональных председателей и членов центрального правления к кампании по поддержке наших соотечественников, столкнувшихся с трудностями. 

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