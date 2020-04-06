ОКАУ оказал помощь азербайджанским студентам в Одессе

Одесское представительство Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) оказало продовольственную помощь временно проживающим здесь азербайджанским студентам и другим нашим соотечественникам.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Рабочая группа Объединенного конгресса азербайджанцев Украины выразила признательность предпринимателям, участвовавшим в данной инициативе.

Отметим, что ОКАУ, тесно сотрудничающее с Оперативным штабом, созданным в посольстве Азербайджана в Украине, с момента прекращения полетов между нашими странами - 17 марта - привлек всех региональных председателей и членов центрального правления к кампании по поддержке наших соотечественников, столкнувшихся с трудностями.