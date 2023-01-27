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Община Западного Азербайджана решительно осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Община Западного Азербайджана решительно осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране Община Западного Азербайджана гневно осуждает вооруженное нападение, совершенное сегодня на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Диаспора
27 января 2023 г. 22:40
Община Западного Азербайджана решительно осудила нападение на посольство Азербайджана в Иране

Община Западного Азербайджана гневно осуждает вооруженное нападение, совершенное сегодня на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"С глубокой скорбью выражаем соболезнования семье, близким и сослуживцам военнослужащего Азербайджанской Республики старшего лейтенанта Орхана Аскерова, уроженца села Нариманлы Гейчинского магала Западного Азербайджана, ставшего шехидом в результате вооруженного нападения, и желаем скорейшего выздоровления раненым.

Жаль, что пренебрежение исламскими постулатами и международными нормами о неприкосновенности посланников и предательские нападения на посольства иностранных государств стали в Иране традицией", - говорится в заявлении.

Община требует немедленного ареста и беспристрастного суда над заказчиками, организаторами и исполнителями нападения, независимо от занимаемой должности.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması ölkəmizin İrandakı səfirliyinə silahlı hücumu pisləyib  

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