Общественные деятели Канады посетили Гянджу

Начался визит в Азербайджан группы представителей общественных, медиа и диаспорских организаций Канады.

Начался визит в Азербайджан группы представителей общественных, медиа и диаспорских организаций Канады.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Целью состоявшегося по инициативе руководителя Азербайджанского центра культуры и искусства "Вэтэн" Лалин Гасановой визита является доведение до канадской общественности азербайджанских реалий, справедливой позиции нашей страны и новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа, а также внесение вклада в укрепление связей между странами.

Планируются встречи канадской делегации с представителями различных госструктур, в том числе Госкомитета по работе с диаспорой.

В рамках визита гости сегодня отправились в Гянджу.