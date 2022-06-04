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Общественные деятели Канады посетили Гянджу

Общественные деятели Канады посетили Гянджу Начался визит в Азербайджан группы представителей общественных, медиа и диаспорских организаций Канады.
Диаспора
4 июня 2022 г. 11:35
Общественные деятели Канады посетили Гянджу

Начался визит в Азербайджан группы представителей общественных, медиа и диаспорских организаций Канады.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Целью состоявшегося по инициативе руководителя Азербайджанского центра культуры и искусства "Вэтэн" Лалин Гасановой визита является доведение до канадской общественности азербайджанских реалий, справедливой позиции нашей страны и новых реалий, сложившихся в регионе Южного Кавказа, а также внесение вклада в укрепление связей между странами.

Планируются встречи канадской делегации с представителями различных госструктур, в том числе Госкомитета по работе с диаспорой.

В рамках визита гости сегодня отправились в Гянджу.

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Версия на английском языке Canadian public figures visit Azerbaijan's Ganja
Версия на азербайджанском языке Kanadanın ictimai xadimləri Gəncəyə gediblər

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