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Обнародовано число получивших в этом году ВНЖ в Украине граждан Азербайджана

Обнародовано число получивших в этом году ВНЖ в Украине граждан Азербайджана Стало известно число граждан Азербайджана, получивших в первом полугодии 2021 года вид на жительство в Украине.
Диаспора
28 июля 2021 г. 12:40
Обнародовано число получивших в этом году ВНЖ в Украине граждан Азербайджана

Стало известно число граждан Азербайджана, получивших в первом полугодии 2021 года вид на жительство в Украине.

Как сообщили Восточно-европейскому бюро Report в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ), с 1 января до 1 июля текущего года 2 238 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине.

В официальном письме Государственной миграционной службы Украины в ответ на запрос ОДАУ говорится, что из них 1 549 человек получили временный вид на жительство, 689 человек – постоянный.

За указанный период 1 гражданин Азербайджана получил гражданство Украины.

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Версия на английском языке Number of Azerbaijani citizens with residence permits in Ukraine announced
Версия на азербайджанском языке Ukraynada bu il yaşamaq izni alan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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