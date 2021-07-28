Обнародовано число получивших в этом году ВНЖ в Украине граждан Азербайджана

Стало известно число граждан Азербайджана, получивших в первом полугодии 2021 года вид на жительство в Украине.

Стало известно число граждан Азербайджана, получивших в первом полугодии 2021 года вид на жительство в Украине.

Как сообщили Восточно-европейскому бюро Report в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ), с 1 января до 1 июля текущего года 2 238 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине.

В официальном письме Государственной миграционной службы Украины в ответ на запрос ОДАУ говорится, что из них 1 549 человек получили временный вид на жительство, 689 человек – постоянный.

За указанный период 1 гражданин Азербайджана получил гражданство Украины.