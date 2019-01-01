Наша солидарность: цели, надежды - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ «Не бойтесь расти – высокие вершины всегда окутаны густым туманом». Эти слова принадлежат великому тюркскому полководцу Аттиле.

На протяжении всей истории, ныне и во все времена сплоченность, солидарность оберегала народы и страны от различных угроз. Это особенно важно для молодых, независимых государств, расположенных в стратегически важных регионах и богатых природными ресурсами. Лишь благодаря сплоченности, деятельность диаспоры, зарубежных представительств и иных важных миссий может дать серьезные результаты.

Одной из выдающихся заслуг Общенационального лидера Гейдара Алиева стало создание модели солидарности азербайджанцев и формирование традиции официального празднования ее в Азербайджане. Насколько мы воспользовались этой моделью?

На азербайджанскую диаспору испокон возлагались большие надежды. Насколько оправдались эти ожидания в 2018 году?

Движение солидарности азербайджанцев и Азербайджан

Сохранение суверенитета государства, развитие страны и поддержание ее положительного имиджа во всем мире во многом зависит от активности диаспоры и солидарности соотечественников, проживающих за рубежом.

Принимая во внимание исключительную важность этого фактора, Гейдар Алиев после восстановления независимости Азербайджана создал модель солидарности и единения азербайджанцев всего мира. Этот процесс начался после принятого 16 декабря 1991 года Верховным Советом Нахчыванской Автономной Республики постановленияоб объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев всего мира. После Милли Меджлис Азербайджана своим постановлением объявил этот день национальным праздником, который и по сей день широко отмечается во всей республике. Таким образом, начался великий путь консолидации азербайджанцев всего мира, сплочения наших соотечественников, раскиданных по разным уголкам земного шара, в единый кулак. Сегодня во всем мире, включая Южный Азербайджан, проживают около 55 миллионов азербайджанцев.

Следуя курсом, завещанным Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, определилась единая государственная стратегия работы с диаспорой, и эта миссия стала одним из основополагающих векторов проводимой в Азербайджане государственной политики. В основеизложенной стратегии лежит идея о сплочении азербайджанцев вокруг единой цели.

Вслед за этим Гейдар Алиев издал распоряжение о проведении в 2001 году в Баку первого съезда азербайджанцев всего мира. После этого состоялись 5 таких съездов, и ныне их проведение стало доброй традицией. Эти съезды позволили азербайджанцам сплотиться вокруг единой идеи, вместе обсудить насущные проблемы, определить предстоящие задачи. Необходимость решения вопросов, поставленных в ходе первого съезда азербайджанцев всего мира, продиктовала создание Госкомитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом (ныне – Госкомитет по работе с диаспорой).

Соответствующее распоряжение было издано Гейдаром Алиевым. Вслед за этим последовало создание в ряде стран диаспоральных организаций - центров, сплотивших азербайджанцев. Так, в 1999 году был создан Конгресс азербайджанцев Украины, в 2001 году – Всероссийский азербайджанский конгресс, а также ряд других крупных диаспоральных организаций, явившихся плодом продуманной и целенаправленной политики Гейдара Алиева. Идеи общенационального лидера успешно продолжает президент Ильхам Алиев. В марте 2006 года по распоряжению президента Ильхама Алиева состоялся второй съезд азербайджанцев, ставший толчком к укреплению национальной солидарности и консолидации наших соотечественников. На этом съезде была детально проанализирована деятельность азербайджанской диаспоры, подчеркнута важность консолидированной работы диаспоральных организаций. Была отмечена необходимость усиления деятельности в сфере донесения до мировой общественности азербайджанских реалий и расширения связей с диаспоральными организациями других народов. В 2008 году Координационным советом азербайджанцев мира была принята Хартия солидарности азербайджанцев всего мира – концептуальный документ, в котором были подробно изложены основные направления деятельности азербайджанской диаспоры.

Соответствующие указы и распоряжения президента Ильхама Алиева, шаги, предпринятые в ответ на прозвучавшие на съездах вызовы, способствовали усилению работы с диаспорой, укреплению нашей солидарности, сплочению азербайджанцев всего мира вокруг единой идеи. Эта фундаментальная поддержка со стороны государства продолжается и поныне.

В июле 2018 года соответствующим указом главы государства при Госкомитете по работе с диаспорой был создан Фонд поддержки азербайджанской диаспоры.

Основной целью создания Фонда явилось содействие деятельности азербайджанских диаспоральных организаций, укрепление их материально-технической базы, развитие национально-духовных ценностей и широкая их пропаганда во всем мире, усиление социальной защиты проживающих за рубежом азербайджанцев и обеспечение адресности государственной поддержки в этой области.

Примеров заботы азербайджанского государства, в особенности, главы государства о диаспоре, содействия в деле сплочения наших соотечественников вокруг единой идеи можно привести бесчисленное множество.

Цель предельно ясна и позитивна – президент Ильхам Алиев подчеркнул, что, независимо от места проживания, помыслы каждого азербайджанца должны быть направлены на нужды и заботы о своем народе и государстве. А государство, в свою очередь, оказывает всестороннюю поддержку азербайджанцам всего мира, содействуя их сплочению, активности и консолидации.

Вопросы, объединяющие и разъединяющие нас…

Несомненно, одной из основных задач азербайджанцев мира является донесение азербайджанских реалий до международного сообщества, как минимум, в ведущих странах мира. Для этого очень важна интеграция наших соотечественников с народами и обществами этих стран. Основными задачами в этом деле являются пропаганда на иностранных языках, публикации в зарубежной прессе и реализация совместных проектов. А это, разумеется, зависит от крепкой организованности и сплоченности азербайджанцев.

Как же обстоят дела с выполнением этих задач? Какими значимыми результатами запомнилась деятельность наших диаспоральных организаций?

Следует отметить, что самые сильные диаспоры и лоббистские организации мира не получают какой-либо материальной поддержки от государств, считающихся их исторической Родиной. Азербайджанское государство в этом вопросе являет собой уникальный пример, проводя беспрецедентную политику. Эти диаспоральные организации весьма активны, оказываемая ими поддержка своих стран ощущается и в глобальных вопросах. Они обладают особым весом в мировом масштабе, подчас оказывая влияние на принятие судьбоносных решений.

Так почему же наша диаспора, за которой стоит столь мощная государственная поддержка, не может стать весомой силой, обладающей непререкаемым авторитетом? Долгие годы этот вопрос является предметом горячих дебатов и дискуссий.

В последнее время в социальных сетях и иных интернет-ресурсах звучат любопытные призывы, предпринимаются определенные попытки, однако, увы, большинство из них не претворяется в жизнь, теряясь в виртуальном пространстве. Реальность же требует конкретных действий, а не голословных заявлений.

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что в мире предостаточно наших соотечественников, пользующихся авторитетом как в своих странах, так и в целых регионах. И речь идет не только о представителях бизнес-кругов. Мы не задавались целью снабдить нашу статью увесистым списком влиятельных азербайджанцев. Нашим читателям прекрасно о них известно. Мы неоднократно освещали их плодотворную деятельность. Одним из них является проживающий в Латвии Асиф Ибрагимов. Он снискал признание не только среди азербайджанцев Латвии, но и достиг довольно серьезных успехов в общественно-политической сфере. Недавно Асиф Ибрагимов баллотировался в парламент Латвии, но, увы, чуть-чуть не добрал голосов. Он успешен и в сфере бизнеса. По роду своей деятельности Асиф работает, преимущественно, с латышами и русскими – вторыми по численности в составе населения страны: "В сфере моей деятельности они настолько осведомлены об Азербайджане, что число желающих освоить наш язык растет изо дня в день”.

Асиф Ибрагимов намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы в местную Думу и на этот раз рассчитывает победить: “Мы постоянно ведем агитацию. Наша цель состоит в том, чтобы азербайджанцы были представлены в основных избирательных органах страны. Сложилось мнение о том, что, якобы, азербайджанцам крайне сложно, а то и вовсе невозможно добиться успеха на европейском политическом поприще. Мы намерены искоренить эти стереотипы”.

Вот так…

Суть проблемы в том, что такие активисты не задействованы в деле консолидации наших соотечественников, или их вовлечение в эту миссию оказывается невозможным по причине расхожести взглядов и подходов… Поэтому работа по консолидации нашей диаспоры на должном уровне превращается в трудноразрешимую математическую задачу.

В апреле 2018 года, сразу после президентских выборов в Азербайджане был обнародован новый состав Кабинета министров. В новом составе Назима Ибрагимова, ранее занимавшего должность председателя Госкомитета по работе с диаспорой, сменил более молодой Фуад Мурадов, до того возглавлявший парламентский комитет молодежи и спорта.

Вслед за этим назначением последовала череда важных, запоминающихся событий, связанных с деятельностью азербайджанской диаспоры.

Новое дыхание, новые цели…

Ф.Мурадов приступил к работе весьма оптимистично. Сплотив вокруг себя команду, он совершил визиты во Францию, Германию, Нидерланды, Украину, Румынию, Швецию и США, в ходе которых встретился с проживающими там азербайджанцами. По итогам визитов было принято решение о создании координационных советов диаспоральных организаций. Произошло заметное оживление в рядах нашей диаспоры, те, кто были в ссоре, пришли к примирению. Всегда бы так! Что может быть лучше сплоченной деятельности наших соотечественников. Как говорится, вместе мы – сила!

Однако в ряде вышеупомянутых стран этот процесс так и остался незавершенным. В Украине, например, процесс консолидации почему-то затягивается. А ведь азербайджанская диаспора в Украине по своему потенциалу много лет была образцово-показательной. У наших соотечественников в этой стране есть возможности и для лоббистской деятельности…

Визиты завершены, остается ждать результатов. Хочется верить, что новосозданные координационные советы, призванные сплотить вокруг себя проживающих в этих странах азербайджанцев, не будут дублировать конгрессы, действующие с той же целью. Надеемся, что после этого отпадет нужда в создании новых объединений во имя сплочения азербайджанцев. Одним словом, хотелось бы побольше результативности …

Опыт ряда стран показывает, что успешная внешняя политика во многом зависит от деятельности диаспоры. Сильная диаспора способна содействовать принятию международными организациями нужных своей стране решений, подчас задавая тон в межгосударственных отношениях. Могущественная диаспора становится своего рода рычагом влияния, задействовав который можно достичь намеченных целей. Об этом должны помнить не только активисты диаспоральных организаций, но и все без исключения азербайджанцы, проникнутые любовью к своей Родине. Каждый из них в той или иной степени представляет свою страну.

Как гласит древнегреческая мудрость, “Можно быть богачом на чужбине, но если тебя нет на родной земле, ты попросту не существуешь…” Иными словами, без прошлого нет и будущего.

Подрастает новое поколение азербайджанцев, проживающих за рубежом. Это уже не эмигранты, некогда родившиеся в Азербайджане. Они - полноправные граждане зарубежных стран, активные участники общественных процессов. А потому весьма уместно было бы воспользоваться их опытом в процессе интеграции, равно как и доверить им создание идей о донесении азербайджанских реалий. Впрочем, все это требует новых подходов…

По словам главы Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова, 2018 год, в целом, запомнился знаменательными событиями: "В первую очередь, хотелось бы отметить, что был положен конец раздору, долгие годы царившему между азербайджанскими диаспоральными организациями Украины. Как известно, по инициативе нового руководства Госкомитета по работе с диаспорой и лично Фуада Мурадова была достигнута договоренность о совместной деятельности азербайджанских диаспоральных организаций в Украине. Была сформирована соответствующая рабочая группа. Разумеется, это явилось для нас знаменательным событием. Мы – азербайджанцы, проживающие в Украине, в 2018 году, как и в предшествовавшие периоды, вели свою деятельность по пропаганде нашей Родины - Азербайджана".

Х.Джавадов связывает с 2019 годом большие надежды: “Мы будем стремиться к консолидации проживающих в Украине азербайджанцев под сводом единой организации. В то же время мы направим усилия на тесную интеграцию проживающих в Украине азербайджанцев в общество этой страны. Мы намерены наладить сотрудничество с азербайджанцами всего мира в целях пропаганды туристического потенциала Азербайджана в странах нашего проживания и донесения всей правды о нагорно-карабахской проблеме. Уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с несколькими азербайджанскими диаспоральными организациями, действующими в ряде европейских стран".

Председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины выразил желание вести видео-дискуссии посредством электронных возможностей, созданных в Госкомитете по работе с диаспорой: "Благодаря этим дискуссиям мы сможем оперативно и координированно достичь намеченных целей. Подготовив наши интернет-ресурсы на местных языках, мы сможем быстрее интегрироваться в общества стран нашего проживания. Мы намерены повысить качество обучения азербайджанскому языку, планируется наладить бесперебойную деятельность наших электронных и классических средств пропаганды. Посредством наших ресурсов в социальных сетях, действующих на русском и английском языках, мы продолжим пропагандировать Азербайджан, а также широко информировать о приоритетах успешной внутренней и внешней политики президента Ильхама Алиева".

Х.Джавадов отмечает, что в 2019 году планируется проведение регулярных встреч со студентами, обучающимися в различных украинских вузах: "Мы собрали в единую базу данных телефонные номера многих азербайджанцев, проживающих в Украине. Банк данных пополняется ежедневно. Мы информируем наших соотечественников о Днях Азербайджана и иных мероприятиях".

Все эти работы председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины планирует проводить совместно с Госкомитетом по работе с диаспорой.

Глава действующего в Швеции общества “Во имя Азербайджана” Надир Холленбранд отмечает, что 2018 год был насыщенным для азербайджанской диаспоры в Швеции: “В начале года мы обратились в Международное общество Красного полумесяца по поводу взятых армянами в заложники Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. После этого были проведены встречи. При содействии посольства Азербайджана в Швеции нами на высоком уровне были проведены очередные годовщины трагедии 20 Января и Ходжалинского геноцида, донесена вся правда о них. Мы обратились в действующие на территории Швеции международные организации в связи с убийством в результате артиллерийского обстрела ВС Армении в Физулинском направлении двухлетней Захры и ее бабушки. Провели ряд встреч, поведав об этом жесточайшем убийстве.

Мы участвовали в ряде мероприятий, организованных Госкомитетом по работе с диаспорой. При содействии нового председателя Госкомитета Фуада Мурадова был создан Скандинавский координационный совет, вокруг которого сплотились многие действующие в Швеции организации. В этом контексте мы ожидаем, что 2019 год станет годом тесного сотрудничества наших организаций в Швеции”.

Главы других диаспоральных организаций в беседе с нами высказали некоторые недовольства, однако в целом все они настроены весьма оптимистично.

Рука об руку, плечом к плечу

Зачастую мы наблюдаем недопонимания между проживающими за рубежом азербайджанцами и дипломатическими представительствами Азербайджана в этих странах. Это серьезно препятствует претворению в жизнь вышеназванных благих намерений. Отрадно, что МИД Азербайджана и Госкомитет по работе с диаспорой приняли официальное совместное заявление о сотрудничестве по деятельности проживающих за рубежом азербайджанцев. Посольствам были направлены соответствующие инструкции.

Стоит отметить, что диппредставительства Азербайджана во многих странах активно вовлечены в процесс консолидации наших соотечественников. Среди них особо хочется выделить посольства нашей страны в Молдове, Казахстане, Бельгии, Латвии, Эстонии, Литве, Румынии, Франции, Германии, Турции.

Увы, это пока невозможно отнести ко всем нашим диппредставительствам. Мы очень надеемся, что недопонимания будут разрешены, в принципе, нет такого вопроса, по которому азербайджанцы не могли бы договориться между собой.

Год больших надежд

Сохранение независимости, развитие своей модели государственного устройства является исторической победой нашего народа. Любой понесенный урон равно относится ко всем азербайджанцам, независимо от места их проживания.

В современном мире крайне важно поддержание положительного имиджа государства. Мысли и действия, направленные против Азербайджана, его суверенитета и государственных атрибутов, являются ударом по самому понятию азербайджанства.

Надеемся, что в 2019 году будет положен конец раздорам между нашими соотечественниками, вместе, рука об руку, плечом к плечу мы встанем стеной, заслонив нашу Родину, наш народ от разного рода угроз и нападок.

С днем солидарности!