На сайте ООН размещено заявление о минной проблеме в Азербайджане

На официальном сайте Совета по правам человека ООН (UNHRC) размещено заявление находящегося в Женеве Международного института права и развития (IRDG).

На официальном сайте Совета по правам человека ООН (UNHRC) размещено заявление находящегося в Женеве Международного института права и развития (IRDG).

Об этом Report сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

B представленном на 51-й сессии Совета по правам человека ООН заявлении под названием "Провокация армянских вооруженных сил на освобожденных землях Азербайджана" подробно говорится об истории карабахского конфликта между Азербайджаном и Арменией, освобождении во время II Карабахской войны азербайджанских земель, около 30 лет остававшихся под оккупацией, загрязнении значительной части данных территорий минами производства Армении. Отмечается, что армянские вооруженные силы заминировали даже участки, прилегающие к дорогам, ведущим к культурно-историческим памятникам.

Подчеркивается, что опасные мины, взрывные устройства, которые спускались во время 44-дневной войны по рекам Тертер, Хачин, Гаргар и Хакари, были обнаружены не только на пострадавших от войны территориях, но и расположенных далеко от фронтовой зоны регионах Азербайджана.

B заявлении говорится о работе Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (AНAMA) на освобожденных от оккупации территориях. Отмечается, что в 2021 году АНАМА обнаружила на территории площадью 10 кв. км. 397 сброшенных армянскими вооруженными формированиями кассетных боеприпасов LAR160, 9N235 и других марок, применение которых запрещено, а 15 aвгуста 2022 года в северо-западном направлении высоты Сарыбаба в восточной части Лачынского района – незаконно размещенную армянскими формированиями 991 противопехотную мину ПMН-Э. Подчеркивается, что данные территории расположены на значительном отдалении от мест, ранее именуемых линией соприкосновения.

IRDG выразил глубокую озабоченность в связи с угрозой, которую представляют для населения оставшиеся на территории Азербайджана с войны устройства и мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие средства. Отмечается, что международная общественность незамедлительно должна перейти к действиям в связи с данным вопросом. "Потому что обречение людей на гибель является серьезным препятствием для мира во всем мире", - говорится в заявлении.

İRDG призвал Европейский Союз, другие международные организации и доноров к поддержке Азербайджана в вопросе разминирования, борьбе за разминирование вместе с нашей страной освобожденных от оккупации территорий.