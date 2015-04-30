​Леонид Кучма: Ни одна из великих держав не проявляет серьезных усилий для возвращения оккупированных территорий Азербайджана

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "В трудные моменты Азербайджан и Украина всегда оказывали друг другу помощь и поддержку".

Об этом в заявлении Report отметил экс-президент Украины (1994-2005), ныне представляющий официальный Киев в связанной с украинской проблемой контактной группе Леонид Кучма.

По его словам, это проявляется среди народов обеих стран: "Азербайджан и Украина являются одними из редких стран, между которыми никогда не возникали проблемы. Мы постоянно были рядом друг с другом. Просто, по известным причинам, в наших отношениях наблюдается некоторый спад, который мы должны побороть совместными усилиями, так как в Украине проживает немало азербайджанцев, и отношения украинцев к Азербайджану очень теплые. Сегодня Ассамблею национальностей Украины возглавляет руководитель азербайджанской диаспоры Ровшан Тагиев. Его миссия одобряется не только украинцами, но и проживающими в Украине всеми этническими народностями. На фоне этой деятельности Р.Тагиева украинцы проявляют к азербайджанцам глубокое уважение. Все эти факты создают почву для постоянной поддержки нашими странами друг друга".

Л.Кучма затронул также нагорно-карабахскую проблему: "Очень жаль, что эту проблему превратили в замороженный конфликт. Фактически, ни одна из великих держав не проявляет серьезных усилий для возвращения оккупированных азербайджанских территорий".