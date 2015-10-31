​Лейла Алиева: Среди азербайджанской молодежи в России все больше талантливых людей

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Для меня всегда большое удовольствие находиться в России. Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в интервью российским журналистам на полях VI Форума Азербайджанского молодежного объединения России "АМОР: Ради достойного будущего молодежи".

Лейла Алиева отметила, что в России проживает много азербайджанцев, азербайджанской молодежи. "Эта конференция проводится для того, чтобы объединить эту молодежь, помочь им интегрироваться в российское общество", - сказала Л.Алиева.

Она подчеркнула, что на форуме будут обсуждаться вопросы образования, экологии. "Экология для нас очень важна. Я знаю, что Россия уделяет особое внимание защите окружающей среды, так же как и наша страна. Мы хотим более тесно сотрудничать в этом направлении с Россией. Кроме того, на форуме будут затронуты такие вопросы, как культура, спорт – все, что интересует молодежь", - добавила Лейла Алиева.

По словам Лейлы Алиевой среди азербайджанской молодежи в России все больше талантливых людей. "Сегодня в более 70 регионах России действуют отделения АМОР. Конечно, очень приятно, что сама молодежь проявляет большой энтузиазм", - заявила вице-президент Фонда Гейдара Алиева.