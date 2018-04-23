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    Курская сельскохозяйственная академия набирает азербайджанских студентов

    Обучение будет бесплатным, помимо этого студентам, которые учатся без троек, будет выплачиваться стипендия

    Москва. 23 апреля. REPORT.AZ/ Курская Государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА) выделила квоту в 25 мест для азербайджанских студентов, сообщает российское бюро Report.

    Соглашение о наборе азербайджанских студентов было достигнуто руководством вуза совместно с местной азербайджанской диаспорой.

    По словам лидера азербайджанской диаспоры Курской области Гасыма Керимова, работа по сотрудничеству в области образования ведется с 2015 года.

    "Около двух лет шли переговоры: просил, чтобы включили в соответствующую программу для обучения наших ребят. В прошлом году мы смогли зачислить в КГСХА одного студента из Азербайджана. В этом году представители КГСХА мне сообщили, что принято решение удовлетворить нашу просьбу и выделить для студентов из Азербайджана 25 мест в очном отделении", - сказал Г.Керимов.

    Глава диаспоры уточнил, что обучение будет бесплатным, помимо этого студентам, которые учатся без троек, будет выплачиваться стипендия.

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