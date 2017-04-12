Конгресс киевских азербайджанцев помог детскому дому

Киев. 12 апреля. REPORT.AZ/ Представители Конгресса киевских азербайджанцев (ККА) посетили Киевский городской дом ребенка "Березка" и от имени организации и ее руководителя Олега Крапивина передали заведению продукты питания для детей.

Как сообщил Report первый заместитель председателя Конгресса киевских азербайджанцев Сеид Гадмалиев, благотворительность – важная сфера деятельности организации, которая успешно развивается уже много лет под руководством ее председателя Олега Крапивина.

"В этот раз ККА передали нужные продукты, фрукты и специальные куличи для детей из дома ребенка "Березка" до светлого православного праздника Пасхи. Мы регулярно помогаем дому ребенка "Березка" и в этот раз позаботились о том, чтобы детки смогли почувствовать заботу и отпраздновать Пасху, попробовать праздничные куличи. Помощь этому детскому дому – одно из направлений благотворительной деятельности нашей диаспорской организации. Конгресс киевских азербайджанцев оказывает всестороннюю поддержку разным проектам, откликается на просьбы о помощи – это позиция ККА, утвержденная ее председателем Олегом Крапивиным", - заявил Сеид Гадмалиев.

Как рассказал главный врач Киевского городского дома ребенка "Березка" Александр Могильный, в заведении сейчас находятся 78 детей, которые имеют разные заболевания.

"Наш дом ребенка занимается лечением, реабилитацией, уходом за такими особенными детками. Для нас очень важна поддержка меценатов. Мы получаем регулярную помощь от Конгресса киевских азербайджанцев, за что очень благодарны. Мы видим понимание, поддержку со стороны руководства организации относительно потребностей дома ребенка "Березка", - рассказал Могильный.

От имени Конгресса киевских азербайджанцев и председателя организации Олега Крапивина в передаче продовольства дому ребенка также принимали участие заместитель председателя ККА Фирудин Гашимов и член правления ККА Зейнал Агазаде.