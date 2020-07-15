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Конгресс азербайджанцев Европы требует жестких санкций против Армении

Конгресс азербайджанцев Европы требует жестких санкций против Армении "Единственный способ обеспечения мира в регионе - освобождение азербайджанских земель от оккупации"
Диаспора
15 июля 2020 г. 13:32
Конгресс азербайджанцев Европы требует жестких санкций против Армении

Военная провокация вооруженных сил Армении против Азербайджана на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, совершенная в период, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, вызвала глубокое возмущение членов и активистов диаспорских организаций, азербайджанских общин, действующих в разных странах.

Как сообщает Report, в заявлении, адресованном международным организациям Конгрессом азербайджанцев Европы, говорится, что артиллерийские удары по мирному населению и гражданским объектам Азербайджана еще раз свидетельствуют о том, что Армения не соблюдает нормы международного права.

"Обращаясь к мировому сообществу, ООН, странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, другим международным структурам, мы настоятельно призываем их предпринять конкретные шаги против агрессора, применить жесткие санкции в соответствии с нормами международного права.

Мы призываем ведущие мировые, цивилизованные, миролюбивые государства, такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз не оставаться равнодушными и предпринять решительные шаги для вынуждения агрессорской Армении вывести свои вооруженные силы с оккупированных земель, чтобы не происходили убийства мирных жителей - стариков, женщин, детей. Единственный способ обеспечения мира, стабильности, спокойствия в регионе - изменение статуса-кво, освобождение азербайджанских земель от оккупации", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Ermənistana qarşı sərt sanksiyalar tələb edir

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