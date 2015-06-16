​Конгресс азербайджанцев Европы призвал Европарламент к справедливости

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Конгресс азербайджанцев Европы (КАЕ) выступил с заявлением от имени азербайджанской диаспоры.

Как сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении, адресованном председателям ряда комитетов Европарламента, отмечается важность I Европейских игр и выражается протест азербайджанской диаспоры против предвзятых выступлений некоторых политических кругов и медиа структур Европы.

В заявлении отмечается, что 12 июня в Азербайджане началось грандиозное мероприятие, и наша страна проявляет гостеприимство ко всем, независимо от языка, религии и расы: "Происходящее в Азербайджане это историческое событие вызывает чувство гордости у всех азербайджанцев мира, включая проживающих в Европе соотечественников".

КАЕ доводит до внимания Европарламента, что в 2011 году, после того как стало известно о проведении в Азербайджане песенного конкурса "Евровидение", наша страна столкнулась с двойными стандартами, свидетелями которых мы становимся и теперь. И на этот раз против Азербайджана проводятся различные кампании, антипропаганда: "Некоторые круги обеспокоены экономическим ростом и независимой политикой Азербайджана. Вместо того, чтобы привлечь внимание мира к урегулированию нагорно-карабахской проблемы, восстановлению нарушенных прав более миллиона граждан Азербайджана, к проблеме незаконно взятых на собственных территориях в заложники азербайджанцев, трагическим последствиям ходжалинского геноцида, обсуждаемые темы заменяют необоснованной критикой".

КАЕ заявляет, что не стоит политизировать проводимое в Баку спортивное мероприятие. Напротив, Европейские игры "Баку-2015" должны расцениваться как успех всей Европы.

КАЕ призывает Европарламент к справедливости, и требует отказаться от сформированной под влиянием армян предвзятой позиции против Азербайджана.