​Грузия и Азербайджан создадут совместный университет

"Ведутся переговоры о создании совместного азербайджано-грузинского вуза. Достигнута договоренность о выделении квот для обучения азербайджаноязычной молодежи Грузии в университетах Азербайджана. Сейчас ведется работа в этом направлении. Со следующего года планируется выделение этих квот".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан" сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

По его словам, план действий совместно с Министерством образования и другими ведомствами был разработан и представлен правительству: "Мы знаем, какие проблемы существуют в местах проживания азербайджанцев в Грузии и что необходимо в связи с этим сделать. Как вам уже известно, Министерство образования направляет учебные пособия азербайджанцам в Грузии. И с каждым годом количество этих учебников растет. Это один из самых важных вопросов. Сегодня мы обсуждаем имеющиеся недостатки, которые в основном связаны с возрастом учителей, поскольку в некоторых азербайджаноязычных школах есть нехватка учителей. По заказу Госкомитета для азербайджанцев, проживающих за рубежом, был подготовлен и передан в Министерство образования учебник по азербайджанскому языку".