Госкомитет о создании проживающими в России азербайджанцами новой диаспорной организации

Госкомитет по работе с диаспорой прокомментировал создание проживающими в России азербайджанцами новой диаспорной организации (Союз азербайджанцев России).

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы Госкомитета Василя Вахидгызы заявила, что проживающие в различных странах мира азербайджанцы и объединяющие их организации в последнее время отдают предпочтение централизации деятельности и принятию коллегиальных решений.

По ее словам, создание начиная с прошлого года в ряде стран координационных советов азербайджанцев и приглашение на их собрания руководящих лиц Госкомитета по работе с диаспорой, заслуживает одобрения: "Вне зависимости от страны проживания, процесс организаторства наших соотечественников продолжается и расширяется. Объединение на днях в новой структуре проживающих в России азербайджанцев и ряда диаспорных организаций также расценивается как одна из инициатив наших соотечественников в данном направлении".

Отметим, что 27 апреля в Москве при организационной поддержке Союза азербайджанцев мира прошла учредительная конференция Союза азербайджанцев России. Мероприятие было организовано президентом Всемирного Азербайджанского культурного фонда и Союза азербайджанцев мира Физули Мамедовым.