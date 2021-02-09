Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19

"Некоторые пациенты, узнав о подтвержденном коронавирусе, теряли сознание, плакали, обвиняли меня, говорили о каком-то "мировом заговоре""

Государственная Дума РФ наградила Сабину Микаилову благодарственным письмом за преданность врачебному делу, за высокий профессионализм и самоотверженный труд в чрезвычайных условиях. Для молодого специалиста это стало приятной неожиданностью. О том, с какими сложностями сталкиваются во время выполнения врачебного долга, Сабина рассказала в интервью российскому бюро Report.

- Сабина, расскажите, пожалуйста, какие чувства Вы испытали, когда узнали, что Госдума отметила вашу работу?

- Получение награды стало приятной неожиданностью. Я считаю, что ко мне было проявлено больше внимания среди остальных сотрудников, потому что я работала больше во время пандемии. Возможно, покажется странным, но у меня нет такого ощущения, что я сделала что-то такое, что заслужила благодарность такого уровня.

- А что входило в ваши обязанности во время пандемии коронавируса?

- Я работала на дому с пациентами, которые имели подтвержденный коронавирус. Это, безусловно, представляет стопроцентную биологическую опасность. Но для меня это стало хорошим опытом, так как университет я окончила только в этом году.

- Не было ли у вас мысли и отказаться от медицинской деятельности в период пандемии ради своей безопасности?

- Нет. Страх, однозначно, был. Но не столько за свою жизнь, сколько за жизнь окружающих и родных мне людей. Я боялась заразить их. Но после переезда в Москву я смогла позволить себе начать работу с больными COVID-19. До этого я жила с родителями в Новосибирске.

- Вы ездили к больным на дом. С какими психологическими сложностями вы сталкивались?

- У медали есть две стороны. Если говорить о себе, то страха не было абсолютно никакого. Человеческая натура такова, что мы постоянно боимся неизвестного. Но если мы знаем аспекты нашей работы, то все это не так страшно. Однако любая социальная работа сложна тем, что мы не знаем, с каким человеком мы столкнемся и какой у него уровень экспрессии. Бывало и такое, что пациенты, узнав о подтвержденном коронавирусе, теряли сознание, плакали, полностью отрицали его, говорили о каком-то "мировом заговоре" и обвиняли меня в том, что я обманываю, а за это мне доплачивают. Просто я такой человек, что со мной сложно поругаться. Поэтому мы со всеми находили общий язык и приходили к общему знаменателю. Были сложности работы, но все решаемо, когда знаешь, для чего ты все это делаешь.

- А для чего это делали Вы?

- Во-первых, мне нравится быть общественно полезной, так я чувствую себя комфортно. Во-вторых, это, наверное, была попытка самоутвердиться профессионально, потому что это уникальный опыт, когда можно себя реализовать и многое для себя понять. В-третьих, все мы люди. Сейчас довольно-таки сложная ситуация. У нас всегда есть выбор оставаться человеком или нет. Я считаю, что особенно в такое сложное время мы должны помогать друг другу.

- Как реагировали ваши родные, когда вы каждый день находились в зоне опасности?

- Мне приходилось быть на связи постоянно. Я ежедневно созванивалась с родителями. Очень часто звонили родственники. Тут в основном все зависит от уровня осведомленности и понимания того, с чем сталкивается врач. У родных, конечно, был страх за все. Но когда они увидели, что все под контролем и со мной ничего страшного не происходит, дикий страх постепенно стал исчезать.