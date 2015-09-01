​Главе азербайджанской диаспоры в Ульяновске предъявили обвинение в мошенничестве

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Ульяновске председателю регионального отделения "Всероссийского азербайджанского конгресса" (ВАК), бизнесмену Исламу Гусейнову предъявлено обвинение в мошенничестве с муниципальными земельными участками и легализации преступных доходов.

Как передает Report, на сайте регионального СУ СКР сообщается во вторник, что следственные органы расследуют уголовное дело, возбужденное в октябре 2014 года по факту мошеннических действий с муниципальными земельными участками, переданными под строительство гостиничного комплекса.

В рамках расследования этого уголовного дела И.Гусейнову предъявлено обвинение по статьям 159 (мошенничество в особо крупном размере) и 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере) УК РФ.

"По данным следствия, в апреле 2011 года и в августе 2013 года И.Гусейнов, получивший в аренду земельный участок по улице Шолмова в Засвияжском районе для строительства гостиниц, не намереваясь строить на нем указанные объекты, представил в мэрию Ульяновска заведомо подложные документы для последующего оформления права собственности на эти земли стоимостью более 6 млн. рублей", - говорится в сообщении.

Затем, по данным СУ СКР, "на основании не соответствующих действительности документов комитет по управлению городским имуществом мэрии Ульяновска заключил с И.Гусейновым договор купли-продажи этого земельного участка, принадлежащего муниципалитету, по заниженным ценам - за 776 тыс. вместо более 6 млн. рублей".

"Завладев земельным участком, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом, обвиняемый совершил сделку по купле-продаже данного имущества в особо крупном размере с директором одной из коммерческих организаций", - сообщают в СКР.

Преступные схемы были выявлены в результате проверочных мероприятий органов СКР и прокуратуры Ульяновской области.

Ранее со ссылкой на члена Общественной палаты Ульяновской области Александра Брагина сообщалось, что 25 августа сотрудники СКР и ОМОН провели в Ульяновске следственные действия в офисе председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" (ВАК) И.Гусейнова.

Со ссылкой на слова И.Гусейнова А.Брагин сообщал, что предприниматель связывает действия сотрудников правоохранительных органов со своим требованием возобновить расследование уголовного дела о покушении на него и гибели его охранника в 2012 году по вновь открывшимся обстоятельствам.

"И.Гусейнов считает, что на него таким образом (проведением следственных действий в офисе - ИФ) оказывают давление", - отметил он.

Нападение на И.Гусейнова было совершено 11 сентября 2012 года в офисе отделения Всероссийского азербайджанского конгресса по улице Ленина в Ульяновске. При этом был застрелен охранник, лидер диаспоры практически не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления.

В апреле 2014 года Ульяновский областной суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Азербайджана Нахида Захидова, ранее признанного присяжными виновным в покушении на лидера местной азербайджанской диаспоры.

По данным следствия, Н.Захидов, испытывавший личную неприязнь к И.Гусейнову, решил его убить. К совершению этого преступления он привлек своего соотечественника Рамина Багирова. Местонахождение Р.Багирова до настоящего времени не установлено, он объявлен в розыск.