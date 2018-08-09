Глава молодежной организации "Азер-Тюрк": Мы намерены продвигать азербайджанскую продукцию в Финляндии

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report представляет интервью с председателем действующей в Финляндии молодежной организации "Азер-Тюрк" Ульвией Джаббаровой.

- Как обстоят дела с консолидацией азербайджанцев в Финляндии? В целом, на каком уровне находятся связи с азербайджанцами, проживающими в других странах Европы?

- В Финляндии проживает свыше 3000 азербайджанцев. К этому числу относятся и наши соотечественники из Южного Азербайджана. Около 1000 азербайджанцев перебрались сюда на постоянное место жительства из Азербайджанской Республики. Консолидация азербайджанцев в Финляндии очень высока. Наши соотечественники полностью поддерживают стратегию, основоположником которой является Общенациональный лидер Гейдар Алиев, и успешный политический курс его преемника – президента Ильхама Алиева. Сплотившись, мы всячески поддерживаем друг друга, проявляем солидарность во всем. В этой связи хочется особо отметить, что именно по инициативе Общенационального лидера, 16 декабря 1991 года Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира, после чего он стал национальным праздником всего азербайджанского народа.

С 1993 года начался процесс формирования азербайджанской диаспоры в разных странах мира. Встречи Общенационального лидера с нашими соотечественниками, проживающими за рубежом, его ценные советы оживили деятельность азербайджанской диаспоры и сплотили их вокруг единой цели. Плодом этих усилий стало проведение 9-10 ноября 2001 года в Баку I Съезда азербайджанцев мира. На том съезде Гейдар Алиев выступил с обширной речью, представлявшей историческую значимость. Общенациональный лидер призвал азербайджанцев всего мира к сплочению и единению вокруг идеологии азербайджанства под трехцветным флагом независимого Азербайджана, привнести свой посильный вклад в дело этой идеологии.

После съезда общины, объединяющие азербайджанцев в различных уголках земного шара, еще более консолидировались и активизировались. В настоящее время политику, заложенную Великим лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжает президент Ильхам Алиев. На последующих съездах азербайджанцев мира состоялся широкий обмен мнениями по поводу консолидации азербайджанцев, проживающих за рубежом, были достигнуты важные результаты, обсуждены предстоящие задачи. Эти съезды сыграли неоценимую роль в пропаганде богатого культурного наследия азербайджанского народа и пресечении армянских провокаций, стали подлинным праздником единства и солидарности азербайджанцев мира. Ныне в различных странах мира функционируют в целом более 400 азербайджанских диаспорских организаций, каждая из которых вносит свой вклад в дело пропаганды азербайджанских реалий по всему миру. Это – торжество идеологии, основы которой были заложены великим Гейдаром Алиевым.

- В каких областях жизнедеятельности страны азербайджанцы наиболее активны?

- Хочу отметить, что многие из проживающих в Финляндии азербайджанцев – признанные на своем уровне музыканты, врачи, ученые и бизнесмены. Прежде чем возглавить молодежную организацию "Азер-Тюрк", я руководила успешными проектами в Финляндии и достигла значительных успехов в этом деле. Являясь выпускницей Азербайджанской государственной консерватории, я смогла добиться открытия в одном из самых древних и крупных городов Финляндии – Турку большой медицинской клиники. В то же время я прививаю азербайджанские ценности проживающим здесь представителям азербайджанской и тюркской молодежи, знакомлю их с нашей музыкой и традициями. Нами проводятся специальные занятия, обеспечивается участие молодых людей в международных мероприятиях.

- В реализации каких проектов в Финляндии наиболее заинтересована Ваша организация?

- Мы заинтересованы в открытии в Финляндии Дома азербайджанской культуры, в организации потока туристов из Финляндии и других сопредельных стран в Азербайджан. В ближайшее время мы намерены обратиться по этому поводу в соответствующие официальные структуры Азербайджана.

- Каковы планы на будущее? Предполагается ли налаживание контактов с местными административными и выборными органами?

- Среди предстоящих планов – в том числе продвижение азербайджанской продукции в Финляндии. В связи с этим в ближайшем будущем мы собираемся обратиться к известным азербайджанским компаниям, занятым в данной области.