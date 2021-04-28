Глава МИД Канады проинформирован о нежелании Армении выдать карту минных полей

Глава внешнеполитического ведомства Канады подчеркнул важность этого вопроса и пообещал держать его в поле зрения

Члены Сети азербайджанцев Канады встретились с министром иностранных дел этой страны Марком Гарно.

Как сообщает Report, на встрече, состоявшейся по инициативе организации и проведенной в формате видеоконференции, приняли участие члены правления Сети азербайджанцев Канады и активисты из Эдмонтона, Калгари и Торонто.

Было отмечено, что за почти 30 лет оккупации многие города и села Азербайджана, имущество проживавшего на этих территориях населения были разграблены и разрушены Арменией. Около 1 миллиона азербайджанцев, вынужденно переселенных с этих территорий, намерены вернуться в родные края.

Подчеркнуто, что правительство Азербайджана проводит необходимую подготовительную работу в этом направлении.

Министру было сообщено, что отказ Армении предоставлять карту заминированных территорий затрудняет возвращение гражданского населения. Было подчеркнуто, что после достижения перемирия от разрыва мин на освобожденных территориях погибли более 20 человек, около 80 получили ранения.

Глава внешнеполитического ведомства Канады подчеркнул важность этого вопроса и пообещал держать его в поле зрения.