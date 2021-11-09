Глава Львовской областной рады встретилась с представителем азербайджанской общины

Председатель Львовской областной рады (местного парламента) Украины Ирина Гримак встретилась с представителем азербайджанской общины региона.

Председатель Львовской областной рады (местного парламента) Украины Ирина Гримак встретилась с представителем азербайджанской общины региона.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Ирина Гримак на встрече с представителем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Шахрияром Магеррамовым, высоко оценила деятельность азербайджанцев как в общественно-политической, так и в культурной сферах.

Она отметила, что ее также интересует активность азербайджанцев на местных выборах.

Ш. Магеррамов, в свою очередь, передал приветствия председателя ОКАУ, главы Ассамблеи народов Украины Ровшана Тагиева и проинформировал о проделанной за последнее время работе во Львове. Он выразил желание тесно сотрудничать с местной Радой в будущих мероприятиях.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.