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Глава Львовской областной рады встретилась с представителем азербайджанской общины

Глава Львовской областной рады встретилась с представителем азербайджанской общины Председатель Львовской областной рады (местного парламента) Украины Ирина Гримак встретилась с представителем азербайджанской общины региона.
Диаспора
9 ноября 2021 г. 17:59
Глава Львовской областной рады встретилась с представителем азербайджанской общины

Председатель Львовской областной рады (местного парламента) Украины Ирина Гримак встретилась с представителем азербайджанской общины региона.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, Ирина Гримак на встрече с представителем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины (ОКАУ) Шахрияром Магеррамовым, высоко оценила деятельность азербайджанцев как в общественно-политической, так и в культурной сферах.

Она отметила, что ее также интересует активность азербайджанцев на местных выборах.

Ш. Магеррамов, в свою очередь, передал приветствия председателя ОКАУ, главы Ассамблеи народов Украины Ровшана Тагиева и проинформировал о проделанной за последнее время работе во Львове. Он выразил желание тесно сотрудничать с местной Радой в будущих мероприятиях.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Lvov rəhbərliyi azərbaycanlı gəncləri seçkili orqanlarda görməkdə maraqlıdır 

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