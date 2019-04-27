Глава азербайджанской диаспоры: Поддерживаемый нами кандидат избран президентом Украины

"Второй тур состоявшихся в этом году в Украине президентских выборов все еще в центре внимания мира и, безусловно, всегда отличавшиеся в этой стране активностью азербайджанцы не могли остаться безучастными к данному процессу. Не оправдавший доверия украинцев действующий президент Петр Порошенко, также не оправдал и наше доверие - азербайджанцев Украины".

Своим мнением по этому вопросу с Report поделился председатель Объединенной диаспоры Азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов.

Он отметил, что руководимая им организация и большинство азербайджанцев Украины, объединенные этой организацией, поддерживали победившего во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского: "В призывах, заявлениях во время избирательного процесса мы изначально высказали свою позицию. Причина этого в нашем, как и у других украинцев, недовольстве проводимой Петром Порошенко политике".

По словам председателя ОДАУ, результаты выборов были ожидаемы, между результатами и прогнозом по выборам было всего 2% разницы: "На наших страницах в соцсетях также выставлены эти прогнозы. Как мы и ждали, Порошенко сразу признал проигрыш".

"Заказные аресты, монополия на бизнес, неисполнение требований народа, притеснение среднего предпринимательства, давление на людей с иными политическими взглядами и пр., как и во времена экс-президента Виктора Януковича, привели к тому, что народ потерял веру в Порошенко. В период его правления и на меня оказывалось давление. Однако мы с достоинством вышли из-под этих давлений, потому что для нас всегда были важны интересы нашей исторической родины Азербайджана и Украины, где мы живем", - подчеркнул Х.Джавадов.

По словам главы диаспоры, помогла Зеленскому завоевать народное доверие и роль президента, сыгранная им в сериале "Слуга народа": "Я бы сказал, что этот сериал стал началом его агитации. Он в этом сериале показал народу, "каким бывает настоящий президент". Мы возлагаем большие надежды на Зеленского, мы рады его победе. Кстати, он испытывает особую любовь к Азербайджану. Он много раз был в Азербайджане, глубоко осведомлен о наших проблемах".

Отметим, что 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Владимир Зеленский набрал 73,22%, действующий президент Петр Порошенко - 24,45% голосов.