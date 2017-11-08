Глава азербайджанской диаспорской организации: Мечеть в Калининграде азербайджанцы построили за свой счет

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджанцы, проживающие в городе Калининград Российской Федерации, за свой счет построили мечеть. Но говорят, что якобы во время строительства имело место присвоение денег".

Об этом Report заявил президент действующей в городе Калининград Региональной национальной культурной автономии "Азербайджан" Надир Агаев.

Н.Агаев добавил, что азербайджанцы, проживающие в городе Калининград, внесли большой вклад в строительство мечети: "Мы всегда хотели, чтобы у нашей нации было единство, и нам удалось создать это объединение. В Российской Федерации мы единственные азербайджанцы, которые построили мечеть в Калининграде за свой счет. Но говорят, что во время строительства мечети имело место присвоение денег. Нам ни одна государственная структура не выделяла финансовых средств на строительство мечети. Тогда получается, что мы присвоили свои же деньги?!"

Вице-президент структуры Ильхам Алекперов сказал, что все разговоры возникли в течение года: "Когда мне позвонили, я сообщил, что Надир Агаев является президентом культурной автономии "Азербайджан", и необходимо связаться с ним. Какое распоряжение даст Н.Агаев, то мы и сделаем. Этот человек позвонил президенту центра и сказал, что Надир муаллима нет в Калининграде. Хошгедем Бахшалиева находилась в Калининграде всего один день. Она также рассказала об этом на своей передаче. Почему же она не указала в своей передаче, как сестра Айдына смотрит за его детьми?! Почему возник армянский вопрос, что якобы дети Айдына отданы на попечение армянки. Это ложь и клевета, потому что ничего подобного нет. Хошгедем ханум в эфире сказала, что не знает меня. Позднее я позвонил ей и спросил, почему она не узнала меня. И она в ответ сказала, что хорошо знает меня. Я сказал ей, что если она знает меня, почему звучат негативные мнения о диаспоре в эфире. Она сказала, что я ее неправильно понял".

И.Алекперов отметил, что для Х.Бахшалиевой говорить о мечети неправильно: "В строительстве мечети есть вклад каждого азербайджанца, проживающего в Калининграде. Мы построили эту мечеть своими руками. В мечети для тех, кто не может сидеть на полу - для пожилых и людей с проблемами со здоровьем поставлены стулья. Она же в передаче говорит, что якобы сидеть на стуле в мечети грешно".