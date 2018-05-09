Фуад Мурадов: Нам следует привлекать в комитет проживающих за границей наших граждан

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "Президент дал очень серьезные поручения в связи с работой с диаспорой".
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.
Он отметил, что в комитете обязательно будут кадровые изменения:
"В этом направлении ведутся серьезные работы. Новые кадры должны знать различные языки, это очень важно. Сегодня наши сограждане проживают в более чем 100 странах. Может, некоторые об этом не думали. В наши дни нет такого места, где бы не было азербайджанцев".
Ф.Мурадов сказал, что работа с диаспорой должна быть связана не только с проживающими за границей нашими гражданами, но и с иностранцами, проживающими в нашей стране:
"В данной сфере необходимы двусторонние направления. Наш девиз в том, что Родина не далеко. Мы должны стараться привлечь в комитет проживающих за границей наших граждан. Среди них должны быть ученые, бизнесмены, хорошие специалисты. Несомненно, поручения будут выполнены незамедлительно. Кто примет новые требования, подходы, тот продолжит работу".
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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