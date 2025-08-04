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Фуад Мурадов: Участвующая в лагере молодежь будет активна в развитии диаспоры

Фуад Мурадов: Участвующая в лагере молодежь будет активна в развитии диаспоры Участвующая в лагере молодежь будет активна в развитии диаспоры.
Диаспора
4 августа 2025 г. 14:26
Фуад Мурадов: Участвующая в лагере молодежь будет активна в развитии диаспоры

Участвующая в лагере молодежь будет активна в развитии диаспоры.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов на VI Летнем лагере диаспорской молодежи, посвященном "Году Конституции и Суверенитета".

"Летний лагерь традиционно проводится при организации Государственного комитета по работе с диаспорой и Фонда Гейдара Алиева. В VI Летнем лагере, проходящем в Ханкенди, 128 азербайджанцев из 61 страны мира в течение недели получат ценную информацию об Азербайджане, а также встретятся с семьями шехидов, спортсменами и др.

Мы счастливы находиться сегодня в Ханкенди. Предыдущие летние лагеря проходили в Лачыне и Шуше. Надеемся, что участвующая в лагере молодежь будет активна в развитии диаспоры. По возвращении в свои страны они предоставят подробную информацию об Азербайджане, а также займут решительную позицию в отношении сил, выступающих против Азербайджана".

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Версия на английском языке Fuad Muradov: Youth participating in camp will be active in development of Diaspora
Версия на азербайджанском языке Fuad Muradov: Düşərgənin iştirakçısı olan gənclər diaspor quruculuğunda fəallıq nümayiş etdirəcəklər

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