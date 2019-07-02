Фуад Аббасов обратится в Европейский суд

"Среди истинных организаторов моего ареста и депортации стоят руководители российских армян".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал арестованный в России и депортированный в Азербайджан журналист Фуад Аббасов.

По его словам, он подал апелляционную жалобу на решение суда города Химки о его депортации: "Я подал апелляционную жалобу на решение Химкинского городского суда о моей депортации. Если мою жалобу удовлетворят и восстановят право на проживание в России, я не намерен возвращаться в Россию. Главное, чтобы были восстановлены мои права".

Ф.Аббасов подчеркнул, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с оказанным на него давлением при аресте в России.

Отметим, что несколько азербайджанских общин в России обратились в Химкинский городской суд с ходатайством о депортации проживающего и работающего в Москве журналиста Ф.Аббасова. 7 мая Московский суд, рассмотрев дело №2737/2019 "О запрете на въезд в Российскую Федерацию иностранного подданного и лица без гражданства", постановил запретить Ф.Аббасову въезд на территорию России в течение 50 лет.

16 мая российские правоохранительные органы задержали его. После этого была подана апелляция в Московский областной суд, но она не была удовлетворена. 25 июня Ф.Аббасов был депортирован в Азербайджан.