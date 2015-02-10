Эксперты Евросоюза встретились с главами национальных меньшинств Украины

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В главном конференц-зале Представительства ЕС в Украине состоялась встреча Делегации Европейского Союза с представителями общественных организаций и лидерами национальных меньшинств Украины.

Как сообщили Report в Ассамблее национальностей Украины, эксперты Евросоюза Брюс Адамсон - сотрудник по правовым вопросам Шотландской Комиссии по правам человека, Чаба Ференца Асталош - президент Национального совета по борьбе с дискриминацией в Румынии, Хуан Мануэль Лопес - сотрудник по политическим вопросам, а также представитель внешнего ведомства ЕС посетили Украину в рамках Плана либерализации визового режима Украина-ЕС.

На встречу были приглашены председатель Ассамблеи Национальностей Украины – Ровшан Тагиев, исполнительный вице-президент Конгресса национальных обществ Украины Иосиф Зисельс, почетный глава демократического союза венгров Украины – Михаил Товт, а также председатель чешского национального совета Украины – Людмила Мухина.

Целью встречи стал обмен мнениями по правовым и практическим аспектам положения национальных меньшинств в Украине.

Людмила Мухина в своем выступлении отметила, что компактно проживающая в Украине чешская община не испытывала каких-либо притеснений по национальным или языковым признакам.

Михаил Товт также подтвердил, что уровень толерантности в Украине довольно высок и единственная обеспокоенность касается ограничения финансирования бюджетом обучения этнической молодежи в государственных вузах на языках национальных меньшинств.

Иосиф Зисельс высказался за скорейшую либерализацию визового режима для граждан Украины с ЕС, так как считает этот фактор важнейшим в сближении и интеграции украинцев в европейское сообщество.

Он также отметил, что уровень антисемитизма в Украине существенно ниже, чем в Европейских странах.

Ровшан Тагиев в своем выступлении подчеркнул, что Украина является многонациональной европейской страной с высоким уровнем толерантности в обществе по отношению к нацменьшинствам.

Являясь также председателем Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины, он отметил, что какого-либо ущемления по этническому признаку в Украине нет не только по отношению к азербайджанцам, но и представителям других этносов.

Дискриминации по языковому признаку также не наблюдается, поскольку Закон Украины "Про основы государственной языковой политики" позволяет компактно проживающим представителям этносов свободно использовать язык межнационального общения.

В завершении встречи Ровшан Тагиев обратился к экспертам Делегации ЕС с призывом важности донесения политикам Евросоюза объективной информации, обсуждаемой в ходе встречи, а также, в связи со сложившейся ситуацией в стране – с просьбой ускоренного принятия положительного решения и скорейшего введения безвизового режима для граждан Украины.