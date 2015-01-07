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    Для проживающих за рубежом азербайджанцев откроется курс азербайджанского языка

    Проект представлен руководству академии

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Планируется разработка практического курса азербайджанского языка для проживающих за рубежом азербайджанцев. Об этом сообщил Report руководитель проекта, завотделом социолингвистики и языковой политики Института языкознания НАНА Маил Аскеров.

    По его словам, курс будет проводиться в формате on-line. "После того как уроки будут готовы, мы разместим их на сайте. Вся информация поурочно будет загружена в интернет. Нашими уроками могут воспользоваться не только проживающие за рубежом азербайджанцы, но и наши граждане в Азербайджане".

    Завотделом отметил, что для реализации данного проекта необходима материальная поддержка: "Все работы подготовлены институтом, однако наши проекты могут быть реализованы только с помощью компьютеров и определенных программ".

    Он также отметил, что на данный момент проект представлен руководству академии.

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