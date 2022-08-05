О нас

Дипломаты встретились в Шуше с диаспорской молодежью

Дипломаты встретились в Шуше с диаспорской молодежью В рамках программы III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше состоялось панельное заседание на тему “Роль диаспорской молодежи в народной дипломатии и построении лоббистской деятельности”.
Диаспора
5 августа 2022 г. 16:26
Дипломаты встретились в Шуше с диаспорской молодежью

В рамках программы III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше состоялось панельное заседание на тему “Роль диаспорской молодежи в народной дипломатии и построении лоббистской деятельности”.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На панельном заседании под модераторcтвом заместителя председателя Госкомитета Вагифа Сеидбекова выступили государственный деятель Гасан Гасанов, занимавший посты премьер-министра Азербайджана, министра иностранных дел и посла в различных странах, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов и начальник управления международной безопасности Министерства иностранных дел Ялчын Рафиев.

В.Гулиев отметил, что уже формируется качественно новая азербайджанская диаспора: “В этом плане важно знать и язык страны, в которой вы проживаете, и родной язык".

Панельное заседание продолжилось взаимным обменом мнениями.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatlar Şuşada diaspor gəncləri ilə görüşüblər

Самое важное

Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
5 августа 2022 г. 12:02
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:50
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi