Дипломаты встретились в Шуше с диаспорской молодежью

В рамках программы III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше состоялось панельное заседание на тему “Роль диаспорской молодежи в народной дипломатии и построении лоббистской деятельности”.

В рамках программы III Летнего лагеря диаспорской молодежи в Шуше состоялось панельное заседание на тему “Роль диаспорской молодежи в народной дипломатии и построении лоббистской деятельности”.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

На панельном заседании под модераторcтвом заместителя председателя Госкомитета Вагифа Сеидбекова выступили государственный деятель Гасан Гасанов, занимавший посты премьер-министра Азербайджана, министра иностранных дел и посла в различных странах, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев, постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахреддин Исмаилов и начальник управления международной безопасности Министерства иностранных дел Ялчын Рафиев.

В.Гулиев отметил, что уже формируется качественно новая азербайджанская диаспора: “В этом плане важно знать и язык страны, в которой вы проживаете, и родной язык".

Панельное заседание продолжилось взаимным обменом мнениями.