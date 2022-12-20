Диаспоры Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана подписали меморандумы

В столице в рамках международного форума Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ) подписаны меморандумы о взаимопонимании между диаспорскими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызс

В столице в рамках международного форума Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ) подписаны меморандумы о взаимопонимании между диаспорскими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана.

Как сообщает Report, мероприятие проходит при содействии Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана при партнерстве с ОТГ.

На форуме обсуждается план совместных действий по диаспоре и стратегия деятельности структур стран-участников на 2023 год.

Форум продолжит работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира – городе Шуша.