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Диаспоры Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана подписали меморандумы

Диаспоры Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана подписали меморандумы В столице в рамках международного форума Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ) подписаны меморандумы о взаимопонимании между диаспорскими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызс
Диаспора
20 декабря 2022 г. 17:07
Диаспоры Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана подписали меморандумы

В столице в рамках международного форума Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур Организации тюркских государств (ОТГ) подписаны меморандумы о взаимопонимании между диаспорскими структурами Азербайджана, Узбекистана, Турции и Кыргызстана.

Как сообщает Report, мероприятие проходит при содействии Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана при партнерстве с ОТГ.

На форуме обсуждается план совместных действий по диаспоре и стратегия деятельности структур стран-участников на 2023 год.

Форум продолжит работу 21 декабря в культурной столице Азербайджана и тюркского мира – городе Шуша.

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Версия на английском языке ФотоDiaspora institutions of Azerbaijan, Uzbekistan, Turkiye and Kyrgyzstan sign MoU in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan, Özbəkistan, Türkiyə və Qırğızıstanın diaspor qurumları arasında Anlaşma memorandumları imzalanıb

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