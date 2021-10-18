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Депутаты Верховной Рады: Украина и дальше будет поддерживать Азербайджан

Депутаты Верховной Рады: Украина и дальше будет поддерживать Азербайджан Члены группы дружбы Верховной Рады Украины с Азербайджаном посетили Государственный комитет по работе с диаспорой.
Диаспора
18 октября 2021 г. 14:11
Депутаты Верховной Рады: Украина и дальше будет поддерживать Азербайджан
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Члены группы дружбы Верховной Рады Украины с Азербайджаном посетили Государственный комитет по работе с диаспорой.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, заместитель председателя комитета Вагиф Сеидбеков выразил удовлетворение встречей в День восстановления государственной независимости Азербайджана.

Сопредседатели межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх, Владимир Крейденко и зампредседателя Людмила Марченко поздравили азербайджанский народ с Днем восстановления независимости. Депутаты отметили, что Украина всегда и впредь будет поддерживать Азербайджан.

Принимавший участие во встрече сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов отметил, что деятельность Госкомитета по работе с диаспорой играет важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Отметим, что визит членов межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан состоялся при поддержке Милли Меджлиса и Госкомитета.

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Версия на английском языке ФотоUkrainian MPs vow further support for Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAli Radanın deputatları: "Ukrayna Azərbaycanı bundan sonra da dəstəkləyəcək"

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