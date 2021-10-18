Депутаты Верховной Рады: Украина и дальше будет поддерживать Азербайджан

Члены группы дружбы Верховной Рады Украины с Азербайджаном посетили Государственный комитет по работе с диаспорой.

Члены группы дружбы Верховной Рады Украины с Азербайджаном посетили Государственный комитет по работе с диаспорой.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, заместитель председателя комитета Вагиф Сеидбеков выразил удовлетворение встречей в День восстановления государственной независимости Азербайджана.

Сопредседатели межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх, Владимир Крейденко и зампредседателя Людмила Марченко поздравили азербайджанский народ с Днем восстановления независимости. Депутаты отметили, что Украина всегда и впредь будет поддерживать Азербайджан.

Принимавший участие во встрече сопредседатель Рады азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов отметил, что деятельность Госкомитета по работе с диаспорой играет важную роль в развитии отношений между двумя странами.

Отметим, что визит членов межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан состоялся при поддержке Милли Меджлиса и Госкомитета.