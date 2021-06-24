Депутат обратился к парламенту Грузии в связи с праздником Новруз

Азербайджанцы Грузии обратились в парламент в связи с объявлением праздника Новруз нерабочим днем.

Азербайджанцы Грузии обратились в парламент в связи с объявлением праздника Новруз нерабочим днем.

Как передает грузинское бюро Report, об этом независимый депутат Тариэл Накаидзе сказал во время выступления на пленарном заседании парламента после представления ежегодного отчета омбудсмена.

По его словам, важно эту инициативу поддержать.

Член парламента также коснулся проблем, с которыми сталкиваются проживающие в Грузии нацменьшинства: "Некоторые представители законодательных и исполнительных органов выступают с дискриминационными заявлениями в связи с процессами, протекающими в регионах, где проживают нацменьшинства".

Т.Накаидзе также отметил важность введения в законодательство Грузии культурного нарратива меньшинств.