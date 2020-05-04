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ЦИАГ оказал помощь 500 малообесеченным семьям в Грузии

ЦИАГ оказал помощь 500 малообеспеченным семьям в Грузии

Центр интеграции азербайджанцев Грузии (ЦИАГ) продолжает оказывать помощь малоимущим семьям в Грузии в период пандемии коронавируса.

Как передает грузинское бюро Report, центр доставил продовольственные наборы 100 малоимущим азербайджанским семьям в селе Гараджалар Телавского района.

Руководство ЦИАГ направило письмо на имя главы исполнительной власти Телавского района Шоте Нареквишвили, проинформировав о гуманитарной акции. Раздача продовольственных наборов была осуществлена посредством сельской мечети.

Руководитель мечети Вейсел Оруджов выразил ЦИАГ признательность.

Отметим, что ранее ЦИАГ оказал продовольственную помощь 150 социально малообеспеченным семьям Болниси, 250 – Марнеули.

Центр начал функционировать в Марнеули 3 апреля 2019 года при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

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