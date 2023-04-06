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Бывший министр связи Израиля: Азербайджан — одно из немногих мест в мире, где нет антисемитизма

Бывший министр связи Израиля: Азербайджан — одно из немногих мест в мире, где нет антисемитизма Азербайджан — одно из немногих мест в мире, где евреи живут в условиях полной свободы.
Диаспора
6 апреля 2023 г. 13:48
Бывший министр связи Израиля: Азербайджан — одно из немногих мест в мире, где нет антисемитизма

Азербайджан — одно из немногих мест в мире, где евреи чувствуют себя очень комфортно, так как здесь проявлений антисемитизма.

Как передает Report, об этом говорится в статье бывшего министра связи Израиля, известного политолога и эксперта Аюба Кара, опубликованной на новостном портале Jewish News Syndicate.

Как отмечает автор со ссылкой на различные исследования, антисемитизм находится на рекордно высоком уровне в Соединенных Штатах: количество антисемитских инцидентов увеличилось на 36% по сравнению с предыдущим годом: "Ситуация в Европе и большей части исламского мира еще хуже. На западе США антисемитская пропаганда привела к нападениям на синагоги в Питтсбурге, Калифорнии и Техасе. Также были зафиксированы факты нападения на синагогу в Германии и убийства невинных мирных евреев во Франции. Все это создает опасность для евреев во всем мире".

Однако, отмечает бывший министр, в мире есть место, где быть евреем абсолютно безопасно и такие случаи нетерпимости не наблюдаются - Азербайджан. "Азербайджан — единственная страна, где синагоги остаются незапертыми ночью. Это одно из немногих мест в мире, где религиозные евреи могут свободно ходить по улицам в религиозной одежде, не опасаясь преследований",- пишет автор.

По его словам, многим может быть трудно поверить, что Азербайджан — одно из немногих мест в мире, где евреи живут в условиях полной свободы и не обречены жить в страхе перед очередным терактом или антисемитским инцидентом.

Автор отмечает, что празднуя Песах, евреи должны не только праздновать освобождение от египетского рабства, но и стремиться к освобождению от чумы антисемитизма.

"Чтобы искоренить антисемитизм, мы все должны поучиться у азербайджанцев тому, как построить успешное мультикультурное общество. Им удалось создать место, где нет антисемитизма, где люди отмечают Песах, Пасху и Новруз в унисон, а не преследуют других по какому-либо признаку", - подытожил автор.

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Версия на английском языке Former Israeli minister: There is one place in world where it is safe to be Jewish - Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İsrailin keçmiş naziri: "Azərbaycan dünyada yəhudilərin tam azadlıqda yaşadığı nadir yerlərdən biridir"

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