​Бывший генсек ООН прибудет в Баку

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Бывший генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали в апреле прибудет в Баку. Цель визита - участие на III Глобальном форуме открытых обществ, организованном Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Международным центром Низами Гянджеви. Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отметим, что в сентябре 2014 года Бутрос Бутрос Гали был удостоен премии Низами Гянджеви, учрежденной Международным центром Низами Гянджеви. Во время церемонии награждения экс-генсек ООН особо отметил значение III Глобального форума открытых обществ, который состоится в апреле нынешнего года в Баку.

Он сказал, что проведение обсуждений на тему "Восстановление доверия в новых мировых условиях" в нынешнее время является весьма важным и полезным.

Напомним, что египетский политик Бутрос Бутрос Гали в 1992-1996 гг. руководил ООН.