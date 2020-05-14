Более 600 азербайджанцев с нетерпением ожидают открытия границы с Россией - ИНТЕРВЬЮ

Уполномоченный представитель главы Дербентского городского округа по работе с азербайджанцами Гани Панаев в интервью российскому бюро Report рассказал о положении наших соотечественников, по причине пандемии коронавируса оказавшихся на границе двух стран.

- Россия закрыла границу с Азербайджаном в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. Азербайджанцы, работающие и обучающиеся в России, хлынули на границу, чтобы вернуться на Родину. Скольким азербайджанцам удалось пересечь границу?

- После приостановления сухопутных и воздушных связей между двумя странами из-за коронавирусной пандемии азербайджанцы стали стекаться к российско-азербайджанской границе. 4 апреля границы между двумя странами были временно открыты, и 1 500 человек вернулись в Азербайджан. После этого российско-азербайджанская граница вновь была закрыта. 19 апреля граница временно открылась, и в Азербайджан вернулись 548 человек. До полуночи я провожал наших соотечественников. С азербайджанской стороны их встретил председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов. Я находился на границе до тех пор, пока ее не пересекли все наши соотечественники из той группы. Только один из них не смог перейти границу из-за проблем с документами. В настоящее время документы того гражданина приведены в порядок, и он ожидает открытия границ.

- Какое содействие Вы оказываете азербайджанцам, прибывающим на российско-азербайджанскую границу? Есть ли проблемы в их размещении и обеспечении продовольствием?

- Мы оказываем содействие всем нашим соотечественникам, прибывшим на границу. На первом этапе большую помощь оказали председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. Посольство оплатило гостиницу в Дербенте, были размещены и обеспечены продовольствием 155 человек. Руководство города Дербент разместило десятки людей. В моем гостевом доме и домах других людей тоже были размещены люди. Союз азербайджанцев России перечислил средства в фонд "Мой любимый город". Размещением азербайджанцев вплотную занимается городская администрация.

- В социальных сетях распространились видеокадры, на которых азербайджанцы запечатлены сидящими на улицах и остановках. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет...

- Подобные видео появились 20 апреля. А мы проводили азербайджанцев 19 апреля. Однако 20 апреля к российско-азербайджанской границе вновь прибыли люди, но мы не были заведомо осведомлены об этом. И не могли быть осведомлены, поскольку они не уведомляют о своем прибытии на границу. 21 апреля мы разместили 80 человек в одном отеле и еще 20 человек - в другом, обеспечив их едой. Но люди всё прибывали и прибывали. На КПП "Гуллар" есть амбар. При содействии азербайджанцев из Пятигорска мы обеспечили амбар постельными принадлежностями. При содействии Союза азербайджанцев России 90 наших соотечественников были размещены в гостиницах вблизи КПП "Гуллар". Остальные пожелали расположиться в амбаре. Кроме того, около 50 человек поселились в гостиницах за свой счет, мы поддерживаем связь с ними и обеспечиваем продовольствием. В настоящее время никто из наших соотечественников не ночует на улице. За эти дни были раскинуты утепленные палатки на 200 человек. Также имеется палатка с медикаментами. Мы скопили финансовый запас. Женщины и дети размещены в домах.

- Оказывает ли помощь администрация Дербента? Сколько азербайджанцев в настоящее время находится на российско-азербайджанской границе?

- Глава Дербентского городского округа Хизри Абакаров с первого дня начал оказывать помощь азербайджанцам. Людям, прибывшим на российско-азербайджанскую границу и нуждающимся в помощи, была оказана финансовая помощь. Руководство Азербайджана интересуется азербайджанцами, оказавшимися на границе двух стран. Государственный комитет по работе с диаспорой поддержал нас, необходимую помощь оказало посольство. С 19 апреля к процессу подключился Союз азербайджанцев России. В тяжелые времена помощь оказали Полад Бюльбюльоглу, Фуад Мурадов и Физули Мамедов. В этом и состоит солидарность азербайджанского народа. В настоящее время на границе и в Дербенте находятся около 650 человек, желающих вернуться в Азербайджан.