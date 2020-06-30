Более 400 азербайджанцев лечатся от COVID-19 в больницах в России

В 15 регионах России 412 азербайджанцев находятся в больнице с коронавирусной инфекцией, из которых 74 человека сейчас в реанимации. Об этом российскому бюро Report сообщил источник в министерстве здравоохранения РФ.

По этим данным, больше всего зараженных среди наших соотечественников в Мурманске и Москве.

Статистика инфицированных COVID-19 в 15 регионах РФ такова:

Самара - 9 человек (2 человека в реанимации).

Новосибирск - 36 человек.

Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск - 40 человек (6 человек в реанимации).

Ставропольский край – 11 человек.

Республика Марий Эл - 8 человек (1 человек в реанимации).

Ульяновск - 4 человека.

Киров - 13 человек (2 человека в реанимации).

Санкт Петербург - 41 человек (15 человек в реанимации).

Мурманск - 105 человек (23 человека в реанимации).

Москва - 74 человека (13 человек в реанимации).

Нижний Новгород – 36 человек (8 человек в реанимации).

Тверская область - 9 человек.

Костромская область - 12 человек.

Сахалинская область - 7 человек (1 в реанимации)

Республика Дагестан - 7 человек (3 человека в реанимации).