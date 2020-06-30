Более 400 азербайджанцев лечатся от COVID-19 в больницах в России

В 15 регионах России 412 азербайджанцев находятся в больнице с коронавирусной инфекцией, из которых 74 человека сейчас в реанимации. Об этом российскому бюро Report сообщил источник в министерстве здравоохранения РФ.
По этим данным, больше всего зараженных среди наших соотечественников в Мурманске и Москве.
Статистика инфицированных COVID-19 в 15 регионах РФ такова:
Самара - 9 человек (2 человека в реанимации).
Новосибирск - 36 человек.
Ханты-Мансийский автономный округ, город Нефтеюганск - 40 человек (6 человек в реанимации).
Ставропольский край – 11 человек.
Республика Марий Эл - 8 человек (1 человек в реанимации).
Ульяновск - 4 человека.
Киров - 13 человек (2 человека в реанимации).
Санкт Петербург - 41 человек (15 человек в реанимации).
Мурманск - 105 человек (23 человека в реанимации).
Москва - 74 человека (13 человек в реанимации).
Нижний Новгород – 36 человек (8 человек в реанимации).
Тверская область - 9 человек.
Костромская область - 12 человек.
Сахалинская область - 7 человек (1 в реанимации)
Республика Дагестан - 7 человек (3 человека в реанимации).