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B Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы

B Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы 4 июня в столице Бельгии Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ).
Диаспора
5 июня 2022 г. 16:21
B Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы

4 июня в столице Бельгии Брюсселе состоялся VII съезд Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ).

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в работе съезда приняли участие лидеры 11 координационных советов, объединяющих десятки тысяч азербайджанцев в 27 европейских странах, более 50 диаспорских организаций, члены диаспоры, занятые в сфере науки, культуры, спорта, медиа и бизнеса, представители посольства Азербайджана в Бельгии, заместители председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков и Эльшад Алиев.

На мероприятии, начавшемся с исполнения государственного гимна Азербайджана, минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность нашей страны.

Открывая церемонию вступительным словом, президент КАЕ Сахиль Гасымов поприветствовал делегатов и гостей съезда.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД) Вагиф Сеидбеков отметил, что КАЕ, приступивший к деятельности с 12 апреля 2004 года, в истекший период внес вклад в пропаганду азербайджанского языка и культуры, принимал участие в доведении до европейской общественности азербайджанских реалий. Руководству и членам КАЕ была выражена признательность за проделанную до сих пор работу.

Подчеркнуто, что в соответствии со стратегией, намеченной на состоявшемся в Шуше V Съезде азербайджанцев мира, планируется предпринять важные шаги в направлении расширения масштабов диаспорской и лоббистской деятельности в Европе. С этой целью возникла необходимость в проведении структурных преобразований в КАЕ и создании единой формы управления. B качестве примера были приведены координационные советы, учрежденные в большинстве европейских стран для координации деятельности различных диаспорских организаций. “Проделанная в истекший период работа еще раз подтвердила, что деятельность координационных советов заслуживает одобрения. Мы стали свидетелями этого во время товузских событий, Отечественной войны, эвакуации наших соотечественников в период пандемии, в том числе в связи с происходящими в Украине событиями”, - добавил заместитель председателя.

По словам представителя посольства Азербайджана в Бельгии, отрадно то, что внешняя политика Азербайджана развивается по восходящей параллельно с диаспорской деятельностью в западных странах, в том числе в Бельгии, превратившейся в политический центр Европы: “Это свидетельствует об успешной внешней и диаспорской политике нашей страны, результате большого труда Государственного комитета по работе с диаспорой в этом направлении. А главное, это демонстрирует еще и самоотверженную деятельность наших уважаемых соотечественников”.

Мероприятие продолжалось показом подготовленного ГКРД видеоролика о деятельности азербайджанской диаспоры.

Затем на съезде был заслушан отчетный доклад Конгресса азербайджанцев Европы за истекший период. В прениях по отчету выступили председатель Женского объединения “Азери-Тюрк“ Танзиля Рустамханлы, генеральный секретарь КАЕ, сопредседатель Ассоциации Финляндия-Азербайджан Арзу Октай, почетный президент КАЕ Башар Комур, председатель "Совета азербайджанцев провинции Брабант" Офелия Бабаева, председатель Общества “Ветен“ в Дании Cафар Садиги, председатель Азербайджанской культурной ассоциации "Aзери" в Италии, профессор Миланской консерватории Маис Нуриев, руководитель Дома Азербайджана в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева, председатель Азербайджано-турецкой культурной ассоциации Нидерландов Илхан Ашкын. Выразив отношение к деятельности КАЕ, являющегося одной из крупнейших организаций в истории азербайджанской диаспоры, выступавшие выразили одобрение структурным преобразованиям, выдвинули предложения и пожелали подлежащему избранию новому составу организации успехов.

На съезде было принято решение о внесении изменений в Устав КАЕ в связи с созданием новой формы управления в соответствии с нынешними требованиями. Вместе с тем в целях координации деятельности диаспорских организаций и управления проживающими в Европе азербайджанцами из единого центра намечены новые направления стратегической деятельности КАЕ.

В результате голосования были избраны новые члены правления КАЕ.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin VII qurultayı keçirilib

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