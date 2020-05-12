Азербайджанцы ждут открытия границы между Азербайджаном и Россией - ВИДЕО

Работающие и получающие образование в России азербайджанцы также столкнулись с трудностями из-за пандемии коронавируса. Некоторые из них потеряли работу, часть была вынуждена прервать образование из-за закрытия университетов. По этой причине наши соотечественники пытаются вернуться на родину. Часть из них сейчас находится на российско-азербайджанской границе.

Получающая образование в российском городе Тольятти азербайджанская студентка Айбениз Гахраманова сообщила российскому бюро Report, что по причине пандемии обучение прервалось и в высших учебных заведениях: "После этого университет снабдил нас местом проживания. В этот период продовольствием меня обеспечивала азербайджанская диаспора Тольятти. Наконец я прибыла на границу для возвращения в Азербайджан, но не смогла перейти границу. Здесь нам помог Гани Панаев".

Джейхун Гасанов же сообщил, что вынужден вернуться в Азербайджан из-за приостановления работ: "Место работы закрылось, мы не смогли платить арендную плату. Прибыли на границу. Все здесь обеспечены убежищем и едой. То, что азербайджанцы остались на улице - слухи".

Хураман Танрывердиева сказала, что осуществляла деятельность в российском городе Дербент, и после закрытия места работы незаменимой для нее стала поддержка азербайджанской диаспоры.