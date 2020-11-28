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Aзербайджанская община выразила протест городскому совету Дерби

Aзербайджанская община выразила протест городскому совету Дерби В обращении говорится, что проблемное антагонистическое предложение, связанное с признанием Нагорного Карабаха как независимого государства, является методом лживой и проармянской пропаганды
Диаспора
28 ноября 2020 г. 13:02
Aзербайджанская община выразила протест городскому совету Дерби

Проживающая в Англии азербайджанская община обратилась в городской совет Дерби в связи с признанием территориальной целостности Азербайджана и отказом от действий, поддерживающих оккупанта.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, в обращении, адресованном генеральному исполнительному директору городского совета Дерби Полу Симпсону, отмечается, что проблемное антагонистическое предложение, связанное с признанием Нагорного Карабаха как независимого государства, является методом лживой и проармянской пропаганды.

Выражая решительный протест против этих действий, азербайджанская община предупредила, что принятие такого решения, противоречащего территориальной целостности Азербайджана, признанной мировым сообществом, в том числе Англией, не только не отвечает международным нормам и праву, но и может нанести ущерб азербайджано-английским связям.

Подчеркивается, что принятое решение может быть расценено как неуважение к двусторонним связям между Соединенным Королевством и Азербайджаном и проявленному всем миром доверию к территориальной целостности Азербайджана. Уверены, что принятое решение в скором времени будет отменено советом.
Отметим, что письмо протеста было адресовано организациями Азербайджанской общины Британии, Ассоциации азербайджанцев Британии, Международной азербайджанской общины и проживающими в Англии азербайджанцами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı icması Derbi Şəhər Şurasına etiraz məktubu göndərib

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