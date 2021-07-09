Азербайджанская и французская молодежь обратилась к Нацассамблее Франции

Функционирующий во Франции Каспийский исследовательский центр обратился к депутатам Национальной ассамблеи, сенаторам, ведущим СМИ и известным журналистам в связи с недопустимым поведением Армении в регионе Южного Кавказа.

Функционирующий во Франции Каспийский исследовательский центр обратился к депутатам Национальной ассамблеи, сенаторам, ведущим СМИ и известным журналистам в связи с недопустимым поведением Армении в регионе Южного Кавказа.

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с диаспорой, в письме обращается внимание на преступления различного характера, совершенные Арменией против Азербайджана во время 30-летней оккупации. Среди этих преступлений - акты вандализма, совершенные против богатого историко-культурного наследия Азербайджана, размещение мин в Карабахском регионе нашей страны в период до и после трехстороннего мирного соглашения от 10 ноября 2020 года, рост числа жертв мин в Азербайджане в результате этого военного преступления, массовое и продолжающееся загрязнение реки Охчучай, протекающая по территории нашей страны и впадающей в реку Араз, в результате чего использование вод этих рек представляет угрозу для флоры, фауны и здоровья людей.

Авторы письма выразили серьезную обеспокоенность по поводу упомянутых вопросов и призвали французскую общественность оказать влияние на Армению, чтобы она выполняла свои международные обязательства в области безопасности и охраны окружающей среды в регионе Южного Кавказа.

Каспийский исследовательский центр объединяет в своих рядах азербайджанскую и французскую молодежь.