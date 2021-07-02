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Азербайджанская диаспора в Норвегии обратились в международные организации в связи с загрязнением Охчучая

Азербайджанская диаспора в Норвегии обратились в международные организации в связи с загрязнением Охчучая Действующая в Норвегии организация "CAN" направила обращение в международные организации в знак протеста против загрязнения Арменией реки Охчучай.
Диаспора
2 июля 2021 г. 13:30
Азербайджанская диаспора в Норвегии обратились в международные организации в связи с загрязнением Охчучая

Действующая в Норвегии организация "CAN" направила обращение в международные организации в знак протеста против загрязнения Арменией реки Охчучай.

Как сообщили Report в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой, в обращении выражена глубокая обеспокоенность в связи с тем, что армянские и германские компании продолжают загрязнять токсичными отходами реку Охчучай, протекающую по территории Зангиланского района и впадающую в реку Араз.

Было отмечено, что мониторинг, проведенный Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в январе-марте 2021 года, выявил очень высокое содержание в речной воде тяжелых металлов, таких как медь, молибден, марганец, железо, цинк и хром. А все потому, что Зангезурский медно-молибденовый комбинат на территории Армении без проведения первичной очистки сбрасывает производственные отходы непосредственно в реку. Отмечается, что большая часть акций этого комбината принадлежит немецкой компании "Сronimet".
Подчеркнув, что армянские государственные агентства и эксперты признают экологическое преступление в Охчучае, диаспорская организация "CAN" призвала международное сообщество и структуры незамедлительно предпринять решительные шаги в связи с данной проблемой.

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Версия на азербайджанском языке Norveçdəki azərbaycanlılar Oxçuçayla bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib

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