Азербайджанская диаспора Швеции отметила Международный день родного языка

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В коммуне шведского города Партилле был отмечен международный день родного языка, в котором приняли участие педагогический коллектив курсов азербайджанского языка, ученики обучающиеся на этих курсах, а также их родители.

Как передает Report, на мероприятии было отмечено, что язык является самым сильным и значимым посредником в сохранении и развития материального и духовного наследия каждого народа.

Также было подчеркнуто, что каждый человек в совершенстве владеть и оберегать свой родной язык, в особенности те соотечественники, которые живут за границей.

«Язык играет большую роль в обогащении духовного мира человека, расширении его мировоззрения, получении образования, а также в поддержке связи со своими соотечественниками. Наряду с охраной идентичности народа, язык при помощи переводческой деятельности способствует ознакомлению его носителей с культурным наследием других народов и созданию общих связей с ее представителями», - отметили участники мероприятия.